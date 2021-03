Nu begynder julegavebytteræset: - Jeg tror, jeg venter en uge mere

Det er mere end to måneder siden, at gavepapiret blev flået af pakkerne juleaften, men først nu er det igen muligt at returnere skjorten, der var to numre for stor og at bytte stegepanden, man havde i forvejen.

Mandag er med andre ord blevet årets store byttedag, da butikkerne for første gang siden 23. december måtte åbne dørene for kunderne.

I gågaden i Odense skulle Jytte Elster bytte et par sutsko for sin mor og et par tallerkner, der havde ligget under juletræet med hendes eget navn på.

Sutskoene blev hurtigt byttet i Skoringen, men resten af bytteriet måtte hun droppe.

- Det opgav jeg, fordi køen var for lang. Jeg tror, jeg venter en uge mere, fortæller Jytte Elster.

Populær mor bytter julegaver

Ved Fætter BR i Rosengårdcentret kommer Sofia Amalie Slot Poulsen trillende med en indkøbsvogn fyldt af varer.

- De havde nogle fine tilbud, så vi har fået en masse til kreative fridage derhjemme, siger Sofia Amalie Slot Poulsen.

Sofia Amalie Slot Poulsen skulle blandt andet bytte to babyklaverer og flere brætspil i Fætter BR. Foto: August Sandberg

Hendes store dreng, der går i børnehave, har godt kunnet forstå, hvorfor gaverne ikke kunne pakkes op lige efter jul, men det har alligevel været svært at vente.

- Der har været en enkelt gang imellem, hvor de har set, det har stået nede i kælderen, og de så havde lyst til at pakke det op alligevel, selvom de havde dobbelt op, fortæller Sofia Amalie Slot Poulsen, der regner med at blive en populær mor, når hun henter sin ældste i børnehaven.

Åbningstilbud lokker kunderne

Flere butikker har som Fætter BR lavet særlige åbningstilbud.

Det gælder også guldsmed Bent Van Vinter i Middelfart.

- Nu har der været stille så længe. Kom nu - lad os få noget sjov og være aktive. Vi skal i gang, siger Bent Van Vinter.

Det er endnu kun tilladt for butikker under 5.000 kvadratmeter at åbne efter 70 dages tvangslukning. Det gælder ikke butikker, der ligger i storcentre. De skal fortsat holde lukket.