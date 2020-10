Ny aftale sikrer fest-leverandører: - Det har vi rykket for længe

Pressemødet den 25. september bød på stramninger til selskabsbranchen. Erhvervsminister Simon Kollerup (S) gav lovning på kompensation, og nu får flere fest-leverandører mulighed for at få det.

Tirsdag er der indgået en aftale om kompensation til leverandører til private fester. Det oplyser Erhvervsministeriet i en pressemeddelelse.

- Vi er glade for, at den kommer nu, for det har vi rykket for i lang tid. Det er positivt, for man hænger fast med det yderste af neglene, siger Steen Slot, der er formand for Horesta i Syddanmark.

Sikrer leverandører til aflyste fester

Aftalen omfatter leverandører til private fester med mindst 50 deltagere, hvor festen skal afholdes uden for private hjem.

De leverandører får adgang til at søge kompensation med ordningen for selvstændige og for virksomheders faste omkostninger, som for eksempel er teltudlejere, cateringfirmaer og musikere.

Derudover åbnes der for kompensation til virksomheder, der måtte kassere letfordærvelige varer indkøbt til arrangementer i weekenden den 26. og 27. september 2020.

Tilskud til restriktionsramte restauranter

I pressemeddelelsen fra erhvervsministeriet står der, at der åbnes for en ”light-version” af kompensationsordningen for faste omkostninger til virksomheder.

Det gør, at virksomhederne kan få kompensation for husleje, renter og bidrag på lån i ejendommen, forbrugsudgifter til el, vand og varme samt ejendomsforsikring og skatter.

I aftalen åbnes der for en aktivitetspulje på 200 millioner kroner til de caféer, restauranter og barer, der er påbudt at lukke klokken 22.00.

- Kompensationen nytter absolut, og det er tiltrængt. Der, hvor jeg synes, man kunne yde lidt mere, er til de steder, hvor man skal lukke klokken 22. Der havde vi hellere set en form for kompensation for det, man mister i tidsrummet fra 22 til 24, siger Steen Slot.

Caféer, restauranter og barer vil kunne søge om tilskud på op til 25.000 kroner per serveringssted.

Indsatsen er afgørende

Regerigen tager ifølge erhvervsminister Simon Kollerup nogle sundhedsmæssige tiltag for at smitten ikke skal løbe løbsk, og det rammer nogle af de danske virksomheder.

- Jeg har fra start lovet, at der selvfølgelig skal være hjælp at hente til dem, der holder for og bærer en tung byrde på skuldrene, siger han i pressemeddelelsen.

Han er glad for, at regeringen er blevet enige om at kompensere de leverandører, der danner rammerne om festen med mad, sang og lokaler, og give en ekstra hjælp til de restauranter, caféer og barer, der lige nu må sende gæsterne hjem før tid.

- I skal vide, at jeres indsats gør en forskel og er helt afgørende. Det viser endnu en gang, at dansk erhvervsliv virkelig tager sit samfundssansvar i den her tid, siger Simon Kollerup.

Bag aftalen står et bredt flertal. Det består af regeringen, Venstre, Radikale Venstre, SF, Konservative og Alternativet.

Rammer fortsat branchen

Selvom Steen Slot er glad for kompensationen, er der ifølge ham fortsat dele af branchen, der lider voldsomt.

- Der er nogle små forretninger, der er tabt, fordi de er ramt af anbefalinger og ikke påbud, siger han.

Regeringen anbefaler, at man undgår at holde sociale arrangementer, og den anbefaling har ifølge Steen Slot store konsekvenser.

- Det rammer alle vandrehjem, at lejrskolerne blev aflyst først i foråret og nu igen i efteråret. Det er små forretninger, og det er en væsentlig del af deres indtægt, der er væk, fordi der ingen kompensatin og hjælp er, når det ikke er påbud, men blot anbefalinger, siger han.