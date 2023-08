Ny aftale skal stoppe snyd i synshaller

En nysynet bil der ikke har set skyggen af en synshal. Det lyder forvirrende, men ikke desto mindre var det, hvad DR's forbrugerprogram Kontant kunne afsløre tilbage i maj måned.

På baggrund af den afsløring har alle Folketingets partier lavet en ny aftale, der skal styrke kontrollen med bilsyn og stoppe de såkaldte sms-syn. Det oplyser Transportministeriet i en pressemeddelelse.

Partierne har aftalt otte skridt, der skal styrke indsatsen over for brodne kar i branchen. Det betyder blandet andet, at der fremover skal være fotodokumentation for, at bilen har været i synshallen, at der bliver indført mulighed for at give bøder til medarbejdere, der overtræder reglerne, og at der kommer flere kontroller uden for normal åbningstid.

Flere af tiltagene kræver ændring af bekendtgørelser og forventes at træde i kraft efter nytår. Der er dog allerede nu sat ind med ekstra kontrol i ydertimerne.

- Jeg har en forventning om, at det her stort set sætter en stopper for sort-syn eller sms-syn. For man vil komme til at løbe en markant større risiko som synsmedarbejder, hvis man laver de her ulovligheder, siger transportminister Thomas Danielsen (V) til DR.