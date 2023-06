Ny økonomichef på TV 2 Fyn: Dorthe Buekjær Jørgensen

TV 2 Fyns nye økonomichef er klar pr. 1. august. Dorthe Buekjær Jørgensen, 54 år, cand.merc. i regnskab og finansiering, og lige nu regnskabschef hos Landbrug & Fødevarer på Axelborg i København, vender dermed tilbage til mediebranchen.

Hun var inden sit nuværende job ansat i godt 10 år som først controller og siden chef for controller-teamet på TV 2 Kvægtorvet.

- Der er tre grunde til, at økonomichefjobbet på TV 2 Fyn lige er mig: 1. Jeg elsker at arbejde i et levende mediehus, hvor alle brænder for det samme. 2. Jeg ønsker at arbejde videre med ledelse med andre end økonomer. Misforstå mig ikke, for jeg er selv sådan én, men.... 3. At arbejde på Fyn, siger Dorthe Buekjær Jørgensen.

Hun bor i Munkebo nord for Odense med sin mand, der er ansat på Rynkeby Foods, og to ung-voksne døtre, som begge læser på Syddansk Universitet.

- Dette er a match made in heaven: Dorthe vil med sin erfaring og viden styrke TV 2 Fyn og vores udvikling i de kommende meget spændende år. Ikke mindst i forbindelse med de kommende års projekt, hvor vi sammen med SDU, TV 2 og JFM skal flytte sammen i nyt Media City Odense-domicil ved siden af TV 2 i det centrale Odense, siger Esben Seerup, direktør på TV 2 Fyn.

TV 2 Fyns nye økonomichef afløser Helle Nørgaard Andreasen, som tidligere på foråret ønskede nye udfordringer. Dorthe Buekjær Jørgensen begynder 1. august og bliver del af TV 2 Fyns chefgruppe, som desuden består af administrationschef Anne Kastrup Mensbo, chefredaktør Lasse Hørbye, teknik- og produktionschef Michael Jensen og redaktionscheferne Jakob Herskind og Hans Chr. Kromann.