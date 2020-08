Ny politireform: Lokalbetjente vender tilbage

Regeringens udspil til en flerårig politireform indeholder et forslag om, at der skal komme mere politi i nærområderne.

Samlet vil regeringen åbne 20 nye nærpolitienheder, der skal placeres over hele landet, hvor der nu er langt til politiet.

De nye enheder skal frem mod 2024 have 150 nye lokalbetjente, hvilket vil bringe det samlede antal op på 550.

- Min oplevelse er, at der hos mange danskere er en følelse af, at politiet er kommet for langt væk. Det udfordrer trygheden, skriver justitsminister Nick Hækkerup (S) i udspillet.

Bevilligning stiger med flere 100 millioner

Ud over flere lokalbetjente vil regeringen gennemføre en reform af Rigspolitiet, starte en national efterforskningsenhed, udvide politistyrken og styrke anklagemyndigheden.

Regeringens udspil vil løfte bevillingen til politiet og anklagemyndigheden med 596 millioner kroner i 2021 og stigende til 792 millioner kroner i 2024.

Mindre centralisering

På et pressemøde, hvor udspillet bliver fremlagt, siger Nick Hækkerup (S):

- Det seneste år har vi sat hårdt ind over for eksplosioner i København, over for fremmedkrigere og vanvidsbilisme. Nu er tiden til næste skridt så kommet for at øge trygheden.

- De seneste 20 år har svaret været mere centralisering. Vi vil gå en anden vej. Vi vil have mere nærhed, flere betjente og vi vil sætte hårdere ind over for den komplekse, økonomiske og organiserede kriminalitet.

Med nærhed mener regeringen ifølge udspillet også, at politiet skal have mere frihed til at strukturere arbejdet.

- Der er derfor behov for et opgør med de omfattende registreringer og afrapporteringer, der præger politiet.

- Mere tillid og mindre detailregulering af politiet vil samtidig øge værdien af at have et mere nært politi med flere lokale betjente tættere på borgerne. Det vil betyde, at landets politikredse i højere grad kan håndtere de lokale og regionale udfordringer, skriver regeringen.