Ny strategi på plads: 20.000 syddanskere skal vaccineres om dagen fra april

Leif Heiselberg lagde arm til det første stik med coronavaccine i Region Syddanmark og siden er har flere end 31.000 syddanskere blevet vaccineret mod den smitsomme sygdom.

Men fra april bliver der skruet gevaldigt op for det daglige antal vacciner. I en ny vaccinationsstrategi for 2021 fra Region Syddanmark lægges der nemlig op til, at 20.000 syddanskere kan vaccineres om dagen fra april.

Det skriver regionen i en pressemeddelelse.

Læs også Vaccinationstider rives væk: Hav tålmodighed, lyder det fra Region Syddanmark

Tre faser af vaccination

Region Syddanmark deler i første omgang udrulningen af vaccinationsstrategien op i to primære faser, samt en mulig tredje fase.

I første fase, som løber til og med februar, vil borgere på plejehjem, ældre over 65 med hjemmehjælp og borgere over 80 år samt patienter med særligt øget risiko og deres tætte pårørende blive tilbudt vaccinen. Det vil ske på regionens vaccinationscentre, via udkørende enheder og i midlertidige lokale vaccinationsklinikker.

Region Syddanmarks vaccinationstilbud vil i hovedtræk bestå af fem elementer: Syv faste vaccinationscentre

Udkørende enheder

Midlertidige vaccinationsklinikker til borgere med transportudfordringer

Pop-up-vaccinationsklinikker i regionens 22 kommuner og

Lokale vaccinationstilbud i samarbejde med praktiserende læger eller private aktører. Kilde: Region Syddanmark Se mere

Strategiens anden fase, der strækker sig fra marts til juni, giver vaccinationsadgang til borgere mellem 65 og 79 år, borgere under 65 år med øget risiko for alvorligt sygdomsforløb samt til sidst den øvrige befolkning over 16 år.

Tredje fase indeholder muligheden for, at andre aktører, eksempelvis apoteker, vil kunne give vaccinationer fra maj.

Nøgleord er nærhed og fleksibilitet

Strategien skal gøre det let for borgere i Region Syddanmark at få adgang til vaccinen.

- Vores vaccinationsstrategi har fokus på både nærhed og fleksibilitet. Vi skal kunne tilbyde vaccinen så tæt på syddanskerne som muligt, og samtidig skal vi tage højde for, hvordan vi organiserer udrulningen, så vi ikke spilder vacciner og effektivt kan få vaccineret mange borgere, siger regionsrådsformand Stephanie Lose (V).

Borgerne vil automatisk modtage invitation til vaccination i enten e-Boks eller via fysisk brev, hvorefter man kan booke en tid på vacciner.dk. Og det bliver en stor opgave for regionen.

- Det er en virkelig stor opgave at udrulle vaccinen, men som da vi lancerede testcentre og teststationer sidste år, er det en opgave, vi går til med oprejst pande, siger Stephanie Lose og fortsætter:

Læs også Sådan gik det til da fynboen Leif blev første vaccinerede dansker

- Men er der én ting, coronaen har lært os, så er det, at intet er sikkert - og ingen kender dagen, før solen går ned. Derfor vil der givetvis også komme ændringer og tilpasninger hen ad vejen, men den helt klare mission er at tilbyde lokale vaccinationsmuligheder til så mange syddanskere som muligt.