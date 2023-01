Nye affaldskrav: Tre fynske kommuner opfylder ikke krav og søger dispensation

Restaffald, madaffald, papir, pap, småt pap, glas, metal, plast og mad- & drikkekartoner.

Ni affaldskategorier.

Så mange kategorier skal danskerne sortere deres affald i fra årsskiftet.

Der er bare et problem – der er ventetid på både nye skraldebiler og -spande. Det oplyser Miljøstyrelsen til TV 2.

35 kommuner har søgt om at få forlænget implementeringsfasen, herunder tre fynske kommuner: Assens, Langland og Ærø.

Lange udsigter til fuld affaldssortering i Assens

I Assens Kommune er der lang vej endnu inden, man kan opfylde regeringens nye affaldskrav.

- Når man starter de nye affaldsordninger, starter et ret stort puslespil med kontrakter, der skal passe sammen, og vi skal overholde de kontrakter, vi allerede har. Derfor har vi ikke kunnet være klar før, fortæller Søren Rasmussen, der er driftchef i Assens Forsyning.

Fra april vil borgerne i Assens Kommune opleve, at der sker ændringer hjemme i husstanden. I tre måneder derfra udfases den gamle affaldsordning, og den nye beholder til madaffald rulles ud.

Alt for ambitiøs lovgivning

At kommunerne ikke har kunne følge med lovgivningen, kommer ikke som en overraskelse.

Det fortæller Birgit Stenbak Hansen (S), formand, Kommunernes Landsforenings Klima- og Miljøudvalg til TV 2.

- Den første tidsfrist tålte slet ikke et møde med virkeligheden. Vi havde ikke lastbilerne til det, vi havde ikke beholderne, og vi kunne ikke nå den vigtige kommunikation med borgerne, fortæller Birgit Stenbak Hansen (S).

Oprindeligt skulle kommunerne have opfyldt affaldssorteringsreglerne i juli 2021, men et fåtal af kommunerne nåede at blive klar. Derfor blev fristen blev fremrykket til slutningen af 2022.

Større klimagevinst med færre sorteringskategorier

Henrik Wenzel, professor ved Institut for Grøn Teknologi ved Syddansk Universitet og ekspert i affald- og energisystemer, peger på at klimagevinsten er større, hvis en del af sorteringen overlades til robotter.

- Der er op til to-tre gange større klimagevinst ved at indsamle plast og papkartoner sammen med restaffald og så sortere det fra på et centralt sorteringsanlæg med robotter, forklarer Henrik Wenzel til TV 2.

Foruden de nye regler om affaldssortering, trådte en række andre love og regler også i kraft ved årsskiftet.