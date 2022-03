Nye regler i Polen: Registrerede flygtninge kan ikke komme med bussen til Fyn

Det fortæller TV 2 Fyns reporter Frederik Zeuner, der lige nu befinder sig på centret.

- Vores bus skal køre herfra senest klokken 10.00 i morgen (torsdag, red.), da bussen skal retur til Danmark. Det betyder, at der er risiko for, at den kommer til at køre afsted uden folk, fortæller Frederik Zeuner.

Det er uvist præcis, hvordan de nye regler er udformet, men buschaufførerne arbejder nu på højtryk på at finde flygtninge til bussen.

- I teorien kan vi samle folk op fra gaden, men det skal jo være organiseret, fortæller TV 2 Fyns reporter.

