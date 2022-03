TV 2 Fyn på vej mod Ukraine: 40 ukrainske flygtninge skal med retur

Udover bus, frivillige chauffører og en tolk skulle initiativtageren til turen, Valentina Marras, også finde penge til vejafgifter, brændstof og fornødenheder undervejs.

- Der er masser af unge mennesker og mænd i Ukraine, der kæmper en sej kamp for at bevare deres frihed. Og det mindste, vi kan gøre, er at give dem en lille smule fred i sjælen ved at vide, at deres familier, deres koner og deres børn og deres forældre, de er et trygt sted, så de kan kæmpe alt, hvad de kan for at bevare deres frihed, siger Valentina Marras.