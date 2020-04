Nye retningslinjer: Sosu-assistenten Henriette kan også blive testet for corona

Henriette Bakmann har siden den 20. marts været sygemeldt fra sit arbejde. Til dagligt er hun ellers ansat som sosu-assistent i Faaborg-Midtfyn Kommune, men har i nu to uger opholdt sig derhjemme.

Og sygdommen virker ikke til at slippe sit tag foreløbigt.

Man kunne godt have ønsket, at sundhedspersonale med en ikke-kritisk funktion havde haft muligheden for at blive testet tidligere Søren Windell, Formand, Ældre- og Handicapudvalget, Odense

- Jeg har været syg i 14 dage nu, og det bliver bare værre og stopper ikke rigtigt, siger Henriette Bakmann til TV 2/Fyn.

Henriette Bakmann oplever det, man ville definere som milde symptomer på coronavirus, men indtil nu har hun ikke kunnet blive testet. Da Henriette Bakman blev syg var det nemlig kun sundhedspersonale, der varetager en kritsik funktion, der blev testet.

Ændringen kommer sent

Retningslinjerne for, hvilket sundhedspersonale der kan blive testet, er nemlig onsdag den 1. april blevet ændret, således at flere borgere med milde symptomer kan blive testet.

Læs også T-shirts som skulderklap: Sygeplejersker hyldes for deres 'superkræfter'

Det betyder også, at sundhedsfagligt personale, der har være bekymrede for at være eventuelle smittebærer kan få be- eller afkræftet deres frygt.

Spørger man Søren Windell (K), der er formand for Ældre- og Handicapudvalget i Odense Kommune, er det positivt, at flere kan blive testet, selvom de ændrede retningslinjer ifølge ham kommer lidt for sent.

- Man kunne godt have ønsket, at sundhedspersonale med en ikke-kritisk funktion havde haft muligheden for at blive testet tidligere. Vi har hørt eksempler på personaler, der nærmest er gået i isolation, fordi de er bange for at smitte deres omgivelser, siger Søren Windell.

Potientiet smittebærer

I dagene op til, at Henriette Bakmann melder sig syg, er hun på arbejde, som hun plejer. Som sosu-assistent betyder det, at hun har været rundt hos ældre borgere, mens hun potentielt kan have været smittebærer.

Nye retningslinjer En læge kan nu tage udgangspunkt i følgende kriterier, når der skal henvises til test for coronavirus: Hvis der er nære relationer i særlige risikogrupper, eksempelvis husstandsmedlemmer med nedsat immunforsvar, kronisk sygdom med videre, hvorfor det kan være hensigtsmæssigt at kende patientens Covid-19-status i forhold til opretholdelse af streng selvisolation.

Hvis patienten vurderes at have vanskeligt ved at følge myndighedernes anbefalinger om selvisolation i hjemmet.

Hvis det vurderes at være hensigtsmæssigt at kende patientens Covid-19-status i forhold til opretholdelse af selvisolation, herunder at sikre hensigtsmæssige rammer for selvisolation.

Hvis patienten har haft tæt kontakt til patient med bekræftet Covid-19

Hvis patienten varetager helt særlige nøglefunktioner i samfundet, som bekræftet af personaleleder eller dennes overordnede, herunder at medarbejderen i den aktuelle situation ikke kan erstattes af andre, og at det er aftalt med medarbejderen at denne umiddelbart møder på arbejde ved negativ Covid-19 test. Se mere

- Der var ikke noget krav om, at vi skulle bruge værnemidler på det tidspunkt, andet end et forklæde, siger Henriette Bakmann.

Og selvom hun har taget sine forholdsregler, så bliver hun stadig meget bekymret over, om hun i perioden op til sin sygemelding har smittet nogle af de ældre. Og netop på grund af den bekymring skulle retningslinjerne ifølge Søren Windell have været ændret tidligere.

- Når man arbejder i et omsorgsfag, så er det fordi, man reelt bekymrer sig om de mennesker, man har med at gøre. At kunne overføre en potientiel dødelig sygdom til dem, man ellers er sat til at passe på, er noget der virkelig påvirker en, siger Søren Windell og fortsætter:

- Hvis man kunne teste ikke-kritisk personale tidligere, kunne det have fjernet en masse usikkerhed om personalet bar smitte til de ældre eller til deres egen familie, siger han.

Svært at blive klar på kort tid

Formanden for Region Syddanmark Stephanie Lose (V) forklarer, at de nye retningslinjer kan betyde, at flere borgere med milde symptomer kan blive testet for coronavirus. Så det ser altså ud til, at Henriette Bakmann kan blive testet alligevel.

- Flere af dem med milde symptomer vil kunne komme direkte ind og blive testet, og så kommer svaret til deres praktiserende læge, siger Stephanie Lose til TV 2/Fyn.

Men selvom de nye ændringer af retningslinjerne trådte i kraft onsdag, så er Regionen ikke klar til at kunne eksekvere planerne endnu.

Læs også Ingen besøgende: Sygehuspersonale synger morgensang for patienterne

Stephanie Lose forklarer nemlig, at regionenerne normalt har lang tid til både at forberede sig organisatorisk og rent praktisk på den type ændringer, som justeringen af retningslinjerne er.

- Vi skal oprette et helt nyt spor, hvor praktiserende læger kan henvise borgere direkte til test, og hvor brgere også selv kan booke en tid. Det er sådan noget, vi normalt skal bruge ret lang tid på at få op og køre, men nu forventes det, at vi har det klar i løbet af nul komma fem, forklarer Stephanie Lose.

Det har ikke været muligt for TV 2/Fyn at få et interview med Sundhedsstyrelsen, der laver retningslinjerne.