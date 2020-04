T-shirts som skulderklap: Sygeplejersker hyldes for deres 'superkræfter'

'Jeg er sygeplejerske. Hvad er din superpower?'

Det spørgsmål stiller Mette Eg og Marianne Walter Johnsen på en ny t-shirt, der skal hylde deres travle kolleger.

De er nemlig begge selv uddannede sygeplejersker, som nu også har startet virksomheden Power-Nurses.

- Vi vil gerne hylde alle sygeplejersker i Danmark. Vi er selv sygeplejersker, og vi ved, at der lige nu er enormt meget brug for al den 'superpower', som sygeplejersker har, siger Marianne Walter Johnsen.

Læs også En 'Brostrøm': Må frisører modtage penge uden at have klippet folk?

Idéen er, at landets sygeplejersker bliver mindet om, at de gør et godt og vigtigt stykke arbejde, så de får energi til at fortsætte.

- Det er jo ikke sådan, at sygeplejerskerne før corona sad og tænkte: 'Hvad søren skal vi lave?'. De er jo presset ekstra meget nu, så det er vigtigt, de får et skulderklap og noget anerkendelse, siger Marianne Walter Johnsen.

Krisen kradser

Det er virksomheden Orloff i Odense, der står for produktion og tryk.

- Det er et rigtig godt initiativ, og vi vil gerne støtte op om sygeplejerskerne, som gør et kæmpe stykke arbejde. Vi var stort set i gang dagen efter, vi blev kontaktet, siger Simon Bach Orloff, som er Key Account Manager hos Orloff.

Læs også En fynbo får svar: Skal man yde førstehjælp på en fremmed?

Hos tøjproducenten kan de også mærke coronakrisen økonomisk, så selvom der er tale om relativt små ordrer, er de glade for at producere de nye t-shirts.

- Vi får selvfølgelig nogle ordrer ud af det her. Vi kan også mærke, at coronatiden kradser, så det tager vi selvfølgelig gerne med, men først og fremmest er initiativet bare rigtig godt, siger Simon Bach Orloff.

Hvad med sosu-assistenter og læger?

I første omgang bliver der kun produceret t-shirts til sygeplejersker, men de to iværksættere håber, at andre måske vil tage deres idé og udbrede den.

- Vi har faktisk tænkt på, om vi skal lave det også. Det bliver nok en lidt for stor opgave for os, men folk skal være velkomne til at tage idéen til deres fagruppe. Der er 'superpower' i alle faggrupper, siger Marianne Walter Johnsen.

Læs også Coronavirus truer tøjbutik: - Det er værre end finanskrisen

For sygeplejerskerne er det i hvert fald ikke slut med t-shirts foreløbig. Coronaudbruddet er nemlig kun begyndelsen.

- Den superpower, der ligger derude, skal jo blive ved. Den er der jo også brug for efterfølgende, for der er en masse ting i sundhedsvæsenet, der er sat på standby lige nu, siger Marianne Walter Johnsen.