Ø-pas mere populært end nogensinde: - Der er ikke plads til flere turister

De vanlige sommerferiedrinks nydt under sydens bagende sol er for mange i år blevet erstattet af uforudsigeligt sommervejr i Danmark grundet coronasituationen.

Og det får danskerne til i højere grad at søge mod øernes charme.

Det er jo altid plads til endagesturister, der gerne vil shoppe og se byen, men vil man overnatte på øen, så skal man nok satse på at booke plads til sensommeren eller i efteråret Line Strandgaard, kommunikations- og servicemedarbejder, Ærø Turist og Erhvervskontor

I hvert fald er de røde Ø-pas, som Landistrikternes Fællesråd står bag, i år blevet revet væk. Sammenlignet med sidste år er der solgt 86 procent flere pas i år, og det svarer til 21.000 ekstra pas. Det skriver Landistrikternes Fællesråd i en pressemedelelse.

På baggrund af den store interesse og efterspørgsel fra turister er der derfor blevet produceret 50.000 nye Ø-pas.

- Øerne, som er en del af Ø-passet, har hver sin spændende historie, autencitet, skønne natur, charme og palette af attraktioner, som også præger lokalbefolkningen med lokal kultur og dialekter. Det glæder jeg mig over, at flere får øjnene op for, da det betyder flere gæster og turister, mere aktivitet og højere omsætning i butikker og restauranter på øerne, siger Steffen Damsgaard, der er formand for Landistrikternes Fællesråd, i en pressemeddelelse.

Ærø væltes af turister

På Ærø mærkes danskernes stigende interesse for at holde sommerferie på danske øer tydeligt. Det oplever i hvert fald Ærø Turist & Erhvervskontor, der i de seneste sommeruger er blevet utroligt godt besøgt af danske turister fra nær og fjern.

- Der er rigtig mange turister på Ærø i øjeblikket. Alle overnatninger er booket, og restauranterne melder også, at de har fuldt hus, siger Line Strandgaard, der er kommunikations- og servicemedarbejder i Ærø Turist og Erhvervskontor og fortsætter:

- Der er generelt bare mange flere mennesker i bybilledet, end der plejer at være.

Kigger man på antallet af personer, der her rejst med Ærøfærgen i perioden 1-5 juli, er der også en tydelig stigning at spore.

I år har der nemlig været 16.591 personer, mens samme periode sidste år bød på 11.592.

Selvom Line Strandgaard er meget positiv over de mange besøgende og den store interesse for Ø-passet, så har hun svært ved at se, hvordan der skal blive plads til flere turister i sommerferien.

- Det er jo altid plads til endagesturister, der gerne vil shoppe og se byen, men vil man overnatte på øen, så skal man nok satse på at booke plads i sensommeren eller til efteråret, hvor vi stadig har masser af plads til turister, siger Line Strandgaard.

Kampagne skal trække flere turister til

Sammen med de 50.000 ekstra Ø-pas lancerer Landistrikternes Fællesråd også en turismekampagne, der har til formål at trække de sommerferiehungrende danskere til øerne omkring Fyn og i resten af landet.

- En ferie i Danmark er ikke lig med afsavn til den aflyste sommerferie i syden, det kan faktisk være et bevidst valg og være en øjenåbner for, hvor afslappet, berigende og magisk en ferie, man kan få i sit eget land, siger Steffen Damsgaard.

Ud over det populære Ø-pas, så er den gratis færgeoverfart for alle gående og cyklister på i alt 53 færgeruter, der blev rullet ud som en del af regeringens sommerpakke, også i høj grad en måde at tiltrække turisterne på. Og det har virket.

- Det er virkelig dejligt, at turisterne besøger Ærø så meget. I starten af corona var vi bekymrede for, hvordan sommeren ville forløbe, og nu er det blevet vendt til en succeshistorie, siger Line Strandgaard.

Det populære Ø-pas inkluderer i alt 39 danske øer. Når man har besøgt én af de 39 øer, kan man markere det med et mærke.