Øl-tradition corona-sikres: J-dag lever og bliver digital

Julebryggen bliver sat til salg, men deles ikke ud til folk. Sådan lød beskeden fra bryggeri-kæmpen Carlsberg til det øl-drikkende Danmark for snart seks uger siden.

J-dag, som man kender det, var således aflyst i coronapandemiens navn. Men ølproducenter er ikke sådan at stoppe.

Nu meddeler Danmarks næststørste bryggerivirksomhed Royal Unibrew, at man vil holde liv i traditionen - det bliver bare digitalt.

- Det er klart, at vi ikke kan gøre, som vi plejer i år. Men vi kan og vil tænke nyt for at hjælpe vores kunder i denne tid, hvor det er vanskeligt og usikkert at få en forretning til at hænge sammen, siger Carsten Nørland, nordisk direktør hos Royal Unibrew, i en pressemeddelelse.

Udgangspunktet er således, at en digital udgave af J-dag skal være en redningskrans for corona-ramte udskænkningssteder.

Men for at det bliver en succes peppes dagen op med "alt fra ølsmagninger til musik og bingospil".

J-dags-showet, som indtil videre holdes på cirka 20 steder rundt om på Fyn, byder blandt andet på live-musik fra de danske rap-veteraner i MC Einar, quiz med tv-manden Christian Degn og en tur i julekøkkenet med kult-kokken Umut Sakarya.

Arrangementet afholdes 6. november, og for at gøre arrangementet corona-trygt for alle er der på udskænkningsstederne begrænsede pladser.

Royal Unibrew håber at få over 300 samarbejdspartnere over hele landet med i projektet.