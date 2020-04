Oliver skal på udveksling til sommer: Kan vi få pengene tilbage, hvis USA lukker?

Fakturaen for april er netop ankommet, fortæller Lykke Holtze mig. 24.000 kroner lyder den på.

Familien Holtze ville med ro i maven betale de sidste regninger til EF Danmark, hvis de med sikkerhed vidste, at deres 16-årige søn, Oliver Holtze, kunne komme afsted på det udvekslingsophold til USA til sommer, som han har glædet sig ubeskriveligt meget til. Men sådan er situationen desværre ikke helt.

Spørgsmål fra en Fynbo Vi har bestilt et etårigt high-school ophold i USA til vores søn, der skal starte til august. Kan vi få pengene igen, hvis USA ikke åbner? Lykke Holtze

- Vi kommer tættere og tættere på den beslutning, at vi ikke tør sende vores søn afsted til sommer. Der er jo desværre ingen tegn på, at situationen i USA er på vej i den rigtige retning, siger Lykke Holtze.

En urealistisk drøm

Det ser også 'rødt' ud, når man kigger på et kort over, hvor mange tilfælde af corona-smittede, der er i USA.

Oliver har endnu ikke fået tildelt en værtsfamilie, men han ved, at han skal starte sit år på udveksling ud med et velkomstarrangement for alle danske deltagere i New York. For tiden er det New York, der er hårdest ramt af corona af alle stater i USA, og det sætter tanker i gang.

- Siden vi havde vores 'optagelsesdag' med EF for 11 måneder siden, har jeg glædet mig helt vildt og forestillet mig, hvad jeg gerne ville opleve, når jeg kom derover. Men nu er det lidt som om, det hele er ved at smuldre, siger Oliver Holtze.

EF DANMARK Education First (EF) er et rejseselskab, som arrangerer sprogrejser til hele verden. Med deres High School Exchange Year, kan man læse et år i USA, hvis man er mellem 14 og 18 år.

Mister vi vores 100.000 kroner?

Men selvom den nuværende situation i USA er meget ustabil, er der ingen væsentlige ændringer fra EF Danmarks side af i forhold til at sende kommende udvekslingsstuderende som Oliver afsted til sommer.

110.000 kroner er da mange penge for os - især i de her tider. Lykke Holtzer, mor til Oliver

- På nuværende tidspunkt regner vi med, at vores ophold til sommer bliver afholdt. Vi følger nøje udviklingen i forbindelse med COVID-19 og følger også de lokale retningslinjerne på vores destinationer og her i Danmark, skriver landsleder for EF Danmark, Rico Karstensen, til mig på mail.

Jeg har forgæves forsøgt at få et uddybet svar fra Rico Karstensen på, om familien Holtze og andre kan få deres penge tilbage, hvis USA stadig er lukket ned til sommer. Det er nemlig en bekymring, som flere af familierne er begyndt at overveje, siger Lykke Holtze.

- 110.000 kroner er da mange penge for os. Især i de her tider, hvor folk er usikre på job og så videre. Vi skal nok overleve det, men det er klart, at man gerne vil have svar på det mest essentielle spørgsmål, når man har lagt så mange penge ud, forklarer hun.

Hun har sammen med nogle af de andre deltageres forældre lavet en Facebookgruppe, hvor de kan vende muligheder og dilemmaer i forhold til dette. I alt er der ifølge Lykke Holtze godt 250 danske unge, som rejser til USA med EF til sommer.

New Zealand og Astralien lukker for udvekslingsstuderende

Nogle af dem, som ser anderledes på situationen i USA end EF Danmark, er Rotary Danmark, som også årligt sender danske udviklingsstuderende til USA. For nylig besluttede organisationen at aflyse alle deres ‘long-term’-rejser (herunder udvekslingsophold) helt indtil sommeren 2021.

- Vi har netop meddelt folk, der skulle have været afsted til sommer, at de får deres penge hundrede procent refunderet, og at de ikke kan komme afsted i år, siger formand for Rotary Danmark, Jens Martin Hansen.

Der er flere selskaber, som tilbyder danske unge at rejse et år til udlandet som udvekslingsstuderende. For eksempel Rotary Danmark, EF Danmark, AFS Interkultur og STS Danmark. Foto: Becca Tapert, Unsplash

Ifølge formanden drejer det sig om 40-50 udvekslingsstuderende, der skulle have været afsted til sommer.

- Vi har valgt at aflyse nu, fordi New Zealand og Australien har lukket for deres ungdomsudvekslinger. Vi forventer, at USA vil gøre det samme snart, siger han.

Men det er ikke gratis at tage den beslutning, og Jens Martin Hansen forklarer, at det blandt andet har vært økonomisk muligt for Rotary Danmark, fordi organisationen er drevet af frivillige kræfter.

I venteposition

Hos familien Holtze er de stadig i tvivl om, hvorvidt de skal betale fakturaen for april og tro på, at de godt kan sende Oliver sikkert til USA om nogle måneder.

Familien kan stadig nå at afmelde lidt endnu og få 25 procent af det samlede beløb tilbage. Men i forhold til at få det fulde beløb refunderet kan landsleder for EF Danmark, Rico Karstensen, stadig ikke give mig et klart svar på, hvad der kommer til at ske med familiens penge, hvis USA ikke er åbnet op til sommer.

- I forhold til refundering følger vi vores generelle betingelser og lovgivningen på området, dette gælder også i forbindelse med de lokale myndighederns anbefalinger, skriver han i en mail.

Så familien Holtze afventer corona-situationen lidt endnu. For det er ikke nemt at dræbe en drøm, når der stadig er et lille håb.

- Det ville jo også være den værste tanke at have aflyst, hvis alt viser sig at være fint til sommer. Det er jo svært, når man ved, at det er ens søns største drøm bare er at komme afsted, siger Lykke Holtze.

