Betina er i tvivl: Skal jeg afbestille min rejse?

Betina Brilli fra Assens har glædet sig i to år. Rejsen til Gardasøen i det nordlige Italien skulle være et pusterum for hele familien.

- Sidste sommer renoverede vi hus, så vi har set frem til endelig at skulle afsted denne sommer, siger Betina Brilli, der efter planen skal have mand, tre børn og svigerdatter med til Italien til sommer.

Men så kom coronakrisen. Grænserne lukkede, og det er uvist, hvornår familien igen kan bevæge sig ud i verden. På nuværende tidspunkt fraråder Udenrigsministeriet alle unødvendige rejser til hele verden.

Læs også Online koncerter: - De kan lukke verden, men de kan ikke lukke for musikken

Betina Brilli er selv skeptisk. Hun tror ikke på, at familien kommer afsted.

- Jeg frygter, at vi ikke kommer til at rejse de næste mange år. Så længe der ikke er en vaccine, så tror jeg ikke, at vi kommer nogen steder, siger Betina Brilli.

Flyrejser er lidt af et spil

Men Betina Brilli har nu sit på det tørre. Siden den meget varme sommer i 2018, har hun sørget for at bestille ferie, som nemt kunne afbestilles igen, hvis familien hellere vil blive i Danmark. Det er meningen, at de skal køre til Italien, så derfor er der ikke flybilletter på spil for familien Brilli.

Spørgsmål fra en fynbo Hvad gør vi med vores ferie til Italien (Gardasøen) til sommer? Skal jeg afbestille den? Vi har glædet os i to år til denne ferie. Betina Brilli

- Jeg er ikke så bekymret for os, for vi skal nok få pengene retur. Jeg er mere bekymret for andre, der har bestilt ferie, og måske ikke kan få deres penge igen, siger hun.

Forbrugerådet Tænk ser ikke noget problem i, at folk som Betina, der har mulighed for at afbestille deres hotel, venter med at afbestille. Men har man bestilt en flyrejse, er det en anden sag.

- Man kan se det lidt som et spil. Det er bedst for flyselskaberne, hvis folk selv aflyser deres tur. Så skal de ikke betale hele beløbet tilbage, som de skal, hvis flyet bliver aflyst. Derfor tilbyder nogle selskaber deres kunder en voucher eller at refundere for eksempel 70 procent af billetten nu, siger Vibeke Myrtue Jensen fra Forbrugerrådet Tænk.

Flybilletter: Kan jeg få pengene retur? JA: Hvis flyet bliver aflyst. Flyselskabet har ansvaret for, at flyet letter. NEJ: Hvis du selv aflyser. Nogle flyselskaber tilbyder dog en voucher, som du kan bruge på en ny rejse. Vær opmærksom på, at dit fly ikke nødvendigvis bliver aflyst, selvom rejser til det pågældende land frarådes af Udenrigsministeriet.

Pakkerejser er mere sikre

Hvis din rejse er bestilt gennem et rejsebureau, er du bedre stillet. Så er det ifølge pakkerejseloven dit rejseselskab, der skal tilbagebetale pengene, hvis Udenrigsministeriet fraråder rejser til dit rejsemål på det tidspunkt, du skal rejse.

For at gøre det klart: Hvis du har bestilt en rejse længere ude i fremtiden, som du aflyser, fordi du er nervøs for at tage afsted på grund af eksempelvis smitterisiko, så kan rejseselskabet tage et opsigelsesgebyr og penge for de underleverandører, som de ikke kan få refunderet selv.

Læs også Allergiker: - Er jeg særligt udsat for smitte?

- Jeg vil råde til, at man ringer til sit rejseselskab for at høre, om man kan ændre rejsen til et andet tidspunkt, og hvad prisen er, hvis man afbestiller nu eller senere, siger Vibeke Myrtue Jensen fra Forbrugerrådet Tænk.

Men det kan være svært at vide, hvad man skal stille op, når fremtiden er så usikker, som den er.

- Det er den ubekendte i ligningen, at vi ikke ved hvad Udenrigsministeriet anbefaler på det pågældende tidspunkt, og derfor kan det være svært at vide, hvordan man skal agere, siger Vibeke Myrtue Jensen.

Ifølge Udenrigsministeriet er det på nuværende tidspunkt umuligt at forudsige, hvordan situationen ser ud til sommer, da situationen stadig udvikler sig over hele verden.

Slå koldt vand i blodet

Hvis det kribler i fingrene efter at bestille rejser ud af Danmark i sommerferien, er det dog nok ikke nu, du skal slå til. Det er nemlig ikke sikkert, at du kan få dine penge retur, hvis rejsen bliver aflyst. Også selv om du har bestilt gennem et rejseselskab.

- Juraen er uklar på området, da vi ikke har set lignende situationer før. Vi ved ikke, hvad der kommer til at ske. Derfor opfordrer vi forburgeren til at slå koldt vand i blodet og se situationen lidt an, før de går ud og køber rejser.

Gode tips til rejsende 1. Hvis det ser ud til, at Udenrigsministeriet fraråder rejser til dit rejsemål, kan det være en god ide at tage imod et tilbud om delvis refundering af flybilletten eller en voucher fra dit flyselskab. 2. Vær påpasselig med at bestille nye rejser med fly til udlandet. 3. Hvis du har bestilt en pakkerejse, så tal med dit rejseselskab om mulighederne for afbestilling eller flytning af rejsen. 4. Følg Udenrigsministeriets anvisninger.

Betina Brilli er selv i tvivl, men ind til videre venter hun og ser tiden an. Familien overvejer, hvad sommerferien i Danmark kan bedrives, hvis de ikke kommer til Italien.

- Jeg kan afbestille helt ind til en dag inden, vi skal afsted. Så vi overvejer at tage i Djurs Sommerland, Bon Bon Land eller en tur til København i stedet, siger Betina Brilli.

Artiklen er blevet til på baggrund af et spørgsmål fra en fynbo. Du kan stille dit spørgsmål til det, du undrer dig over i din hverdag her på Fyn under corona-udbruddet: