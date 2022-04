Omfattende omlægning til fjernvarme kan tage op mod syv år

Derfor opfordrer Dansk Fjernvarme også til, at myndighederne hurtigst muligt indleder arbejdet med at få udbredt adgangen til fjernvarme.

- Det, der haster, er, at der bliver lavet kommunal varmeplanlægning ude i kommunerne.

- Aalborg Universitet er kommet med et rigtig fint bud på, hvordan den kunne se ud.

- Vi synes, at den plan meget hurtigt skal på bordet, og så skal kommunerne have en kort frist til at gennemføre varmeplanlægningen, siger Kim Mortensen.

Han siger også, at der gerne hurtigt må komme overblik over planlagte fjernvarmeprojekter, så boligejerne ved, om de kommer til at få fjernvarme i deres område eller ej.

Arbejdskraft kan give problemer

I Green Power Denmark - tidligere kendt som Dansk Energi - bliver ambitionen fra statsministeren hilst meget velkommen.

Det kommer dog til at kræve flere penge og mere information, hvis alle med et gasfyr skal over på en anden energikilde, siger Kamilla Thingvad, direktør for energiproduktion og -udvikling og handel i Green Power Denmark.

Hun peger også på et par forhold, der kan udfordre hele processen.

- Det, der kan være udfordringen, i forhold til hvis det her skal ske rigtig hurtigt, er manglen på arbejdskraft.