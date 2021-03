Onsdagens coronatal: Smittetryk falder i næsten alle kommuner

Med undtagelse af én kommune er smittetallene for coronavirus faldet på tværs af Fyn.

Det viser de nyeste tal fra Statens Serum Institut (SSI).

I løbet af de seneste syv dage er 351 fynboer testet positiv for coronavirus, hvilket er 37 færre end opgørelsen tirsdag. Men mens smittetrykket er faldet i næsten alle kommuner, er det steget en smule på Langeland. Her er incidenstallet onsdag 40,1, mens det tirsdag lå på 32,1. Tallet dækker over, at der er konstateret fem smittetilfælde i løbet af de seneste syv dage, hvilket er ét mere end tirsdag.

Incidenstal Incidens er et mål for antallet af nye sygdomstilfælde i en befolkningsgruppe i løbet af en given tidsperiode. Incidenstallet måles som antal nye smittede per 100.000 borgere. For overvågning af covid-19 benyttes primært kumuleret incidens, som er den samlede andel af befolkningsgruppen, der fik sygdommen i hele tidsperioden. Kilde: Statens Serum Institut Se mere

På Ærø ligger incidenstallet fortsat på 0, da der ikke er konstateret så meget som et enkelt smittetilfælde de seneste syv dage.

Det højeste smittetal på Fyn er stadig i Nyborg Kommune, hvor incidenstallet dog er faldet fra 162,7 til 128,3.

Kommune Incidens 03.03 Incidens 02.03 Ændring Færdig-vaccineret Procent vaccineret Odense 110,7 115,1 -3,8 6477 3,15 Nordfyns 10,1 13,5 -25,2 805 2,72 Svendborg 34,4 37,8 -9,0 2943 5,04 Kerteminde 42,1 58,9 -28,5 725 2,51 Langeland 40,1 32,1 24,9 543 4,40 Nyborg 128,3 162,7 -21,1 908 2,84 Assens 17,1 19,5 -12,3 1156 2,83 Middelfart 30,9 33,5 -7,8 1500 3,84 Faaborg-Midtfyn 52,5 69,9 -24,9 1593 3,09 Ærø 0 0 0,0 306 5,14 Total 16956 3,40

På landsplan er der konstateret 574 coronasmittede det seneste døgn ud af 164.172 testede. Det giver en positivprocent på 0,35. I alt er 225 personer indlagt med coronavirus, og ud af dem ligger 34 på intensiv, mens 19 er i respirator.

Flere vaccineret end på landsplan

Knap 17.000 borgere i de fynske kommuner er nu fuldt vaccineret mod coronavirus. I alt 16.956 har fået både første og andet vaccinestik, hvilket svarer til 3,4 procent af alle, der bor på Fyn.

Det ligger lidt over niveauet for hele Danmark, hvor i alt 3,2 procent af befolkningen er fuldt vaccineret.

Svendborg og Ærø Kommune har vaccineret den største andel af deres borgere - i Svendborg er det 5,04 procent, og i Ærø er det 5,15 procent - mens Kerteminde Kommune har vaccineret 2,51 procent, hvilket er den mindste andel på Fyn.

På landsplan er 187.020 personer vaccineret, hvoraf 52.815 er mænd og 134.205 er kvinder.