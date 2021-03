To overnattende i detentionen: Påvirket kørsel uden kørekort og overfald af betjent

Natten til fredag har der været gang i den, og Fyns Politi har foretaget to anholdelser.

Den første af en mand på 22 år fra Nyborg og senere på natten en mand på 19 år fra Bogense, der blev anholdt i Odense.

Begge har overnattet i detentionen på politigården i Odense i beruset tilstand.

Læs også Uønsket: Flere cykelryttere skal presse sexorgier ud af skov

Påvirket kørsel uden kørekort

Klokken 00.52 fik en patrulje i Nyborg øje på en bil, de gerne ville stoppe. I bilen sad den 22-årige mand.

- Han vil ikke stoppe og forsøger af køre fra dem. Det fører til en lille jagt på en kort strækning, indtil han bliver stoppet, siger vagtchef ved Fyns Politi, Hans Jørgen Larsen.

Det viser sig, at den 22-årige mand ikke har noget kørekort og er påvirket af enten alkohol eller euforiserende stoffer. Desuden er bilen ikke hans egen, og politiet beholder derfor nøglen, da manden bliver løsladt.

Vagtchefen fortæller, at han er noget utilfreds, men forlader politistationen.

Læs også Politiet aflyser Eventyrløbet

- Men lidt efter står han så og ringer på og spytter foran politistationen. Flere kollegaer bliver sendt ud til ham, og dem sviner han til og udviser aggressiv adfærd over for, fortæller Hans Jørgen Larsen.

Den 22-årige mand blvier anholdt og sigtet for overfald og fornærmelig tiltale af politiet, hvorefter han bliver sat i detentionen, hvor branderten skal soves ud.

Han står nu til en bøde på godt 5.000 kroner for at køre uden kørekort, 3.000 kroner for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og 3.000 kroner for tilsvining af politiet samt en stor bøde for spirituskørsel, hvis det viser sig i blodprøverne.

Betjent kom til skade

Klokken 01.44 tikker der en anmeldelse ind om en beruset mand på 19 år fra Bogense, der kommer med toget på Odense Banegård.

Manden vil ikke frivilligt gå ud af toget, så et par betjente må slæbe ham ud, men da de kommer ud på perronen, går manden til angreb.

Læs også Nu er det officielt: Tove og Jørgen kan bo i deres autocamper

- Han får armen ind og tager fat i betjentens bælte og får ham slynget ned i perronen, så han slår hovedet voldsomt, siger Hans Jørgen Larsen.

Den 19-årige mand bliver anholdt og lagt i håndjern, hvorefter han bringes til detentionen, sigtet for vold mod tjenesteansatte.

Betjenten er blevet tilset på Odense Universitetshospital og har udover en flænge under øjet og knubs det fint. Han holder fri et par dage.