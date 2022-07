Overraskende udvikling i antallet af indbrud på Fyn

Tyve har travlt i sommerferien

Der er god grund til at gøre en ekstra indsats for at holde tyven væk, når du rejser på sommerferie og derfor ikke er hjemme.

- Sommerferien er normalt et af de tidspunkter på året, hvor indbrudstyvene har mest travlt, siger Britt Wendelboe, der er programchef i Bo Trygt, der er en indsats skabt af TrygFonden og Realdania i samarbejde med Videncentret Bolius og Det Kriminalpræventive Råd.

- Men ser vores hjem beboede ud, og hjælper vi hinanden i kvarteret med at hilse på ukendte ansigter og spørge ind til fremmedes ærinde på vejen, kan vi sammen skræmme tyvene væk. Fra en aktuel rapport ved vi, at det, en tyv frygter allermest, er at blive set, fastslår hun.