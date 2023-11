På 27 dage beslaglagde politiet 11 knive i særlig zone - nu øges straffen

En ny bandepakke skal gøre livet langt sværere for bander i Danmark. Det fremgår af bandepakke 4, som regeringen og en række af Folketingets partier er blevet enige om og som er blevet præsenteret på et doorstep i Justitsministeriet onsdag.

- Vi er blevet enige om en flot buket af tiltag, der har mere fokus på forebyggelse, og vi lægger op til at skærpe straffene. Vi lægger op til en markant skærpelse af straffen for besiddelse af kniv, siger justitsminister Peter Hummelgaard (S) ved et pressemøde ifølge Ritzau.



Aftalen indeholder 44 initiativer, som blandt andet skal forhindre unge i at begå banderelateret kriminalitet samt bremse de eksisterende bander i at begå kriminelle handlinger.

En af aftalens største punkter er våbenindsatsen. Partierne vil skærpe straffene ved knivoverfald, ligesom det også vil have større konsekvenser at være i besiddelse af en ulovlig kniv.

- Vi er i en situation lige nu, hvor der er rigtig mange knivoverfald i vores samfund. Vi ser, at banderne bruger det i højere grad, end de har gjort tidligere. Vi ser eksempler på det fra de bander, der er på Fyn, men også generelt i vores samfund er der mange flere knivoverfald, siger retsordfører for Socialdemokratiet Bjørn Brandenborg.

På Fyn har konflikten mellem de to bander NBV og V.O. og de voldsomme sammenstød mellem de to bander i september med et skyderi mod en personbil og en sprængning betydet, at Fyns Politi i knap en måned indførte visitationszone i Vollsmose, Korsløkkeparken, Tornbjerg og andre områder omkring Odense.

En visitationszone giver politiet udvidede rettigheder til at visitere personer og køretøjer indenfor zonens område, og i de 27 dage zonen var oprettet, beslaglade Fyns Politi 18 våben. 11 af de våben var knive af forskellig slags. Det oplyser Fyns Politi til TV 2 Fyn.