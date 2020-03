På trods af første tilfælde: Fynboerne frygter ikke coronavirus

Lige nu spreder coronavirusset, der kaldes COVID-19, i Danmark. Ifølge tal Styrelsen for Patientsikkerhed er mindst ti smittede, og 165 personer sidder i karantæne.

OUH kunne onsdag morgen bekræfte, at der er et fynsk corona-tilfælde. Den smittede havde været i Milano.

På gaden i Odense er holdningen blandt de fleste af dem, TV2/Fyn har talt med, at det kun var et spørgsmål om tid, før sygdommen ville komme til Fyn.

- Jeg er ikke særlig urolig, må jeg nok indrømme. Jeg har hverken købt håndsprit eller masker. Så jeg tager det fuldstændigt stille og roligt, fortæller odenseanske Claus Veiling Hansen.

Det der fylder hos fynboerne er hygiejnen.

- Man kan jo komme langt med god håndhygiejne, siger sygeplejerske Louise Banke Hansen fra gågaden i Odense.

Dog er det ikke noget, der spreder panik.På trods af at den smitsomme sygdom nu har fundet vej til Fyn, er fynboerne ikke bange for COVID-19. Odenseaneren Pia Sørensen har alligevel et forbehold.

- Jeg tænker jo på dem, der er svage og syge. Det er jo dem, det rammer. Desværre, siger hun.

Rolige i Rudkøbing

På Rudkøbing Apotek melder souschef Leif Nørgaard øget efterspørgsel på mundbind og håndsprit. Mundbind kan apoteket ikke levere, men de er begyndt at få håndsprit igen. Selvom der er øget efterspørgsel, forholder apotekets kunder sig roligt.

- Jeg er meget overrasket over, der ikke reageres kraftigere, lyder det fra Leif Nørgaard.

Marianne Christiansen frygter, ligesom andre apotekskunder, ikke at blive smittet med coronavirus. Hun er dog bekymret på sin datters vegne.

- Der er vi jo lidt oppe på dupperne, fortæller hun, fordi det ville udgøre en risiko, hvis datteren bliver smittet.

Selvom størstedelen af Rudkøbing Apoteks kunder forholder sig roligt, er Hanne Jørgensen fra Pederstrup bekymret. Hun er diabetiker og er derfor i risikozonen, hvis hun skulle blive smittet.

- Jeg har ikke stolet på Sundhedsstyrelsen fra dag ét af. Jeg synes sådan set, at de skulle i karantæne, dem der kom hjem med flyet. Som alle andre steder, forklarer Hanne Jørgensen.

Blandede reaktioner

På TV2/Fyns facebookside er reaktionerne blandede. Facebook-bruger Thomas Juul minder om, at sygdommen er influzena-lignende.

Gry Elisabeth Jessen har samme holdning som Thomas Juul.

Det er dog ikke alle, der forholder sig helt roligt. Ulla Dorthe Jensen er sikker på der kommer flere tilfælde, fordi danskerne bliver ved med at rejse.

Udenrigsministeriet fraråder ikke-nødvendige rejser til de italienske regioner Emilia-Romagna, Lombardiet, Piemonte og Veneto, samt Kina og den sydkoreanske by Daegu og provinsen Gyeongbuk.