Pape eller Ellemann? Venstre vurderes stærkest på Fyn

Danmark fik mandag en ny statsministerkandidat, da den konservative formand, Søren Pape Poulsen, meldte sig på banen som kandidat til statsministerposten ved det folketingsvalg, som vi skal have senest næste sommer.



Kasper Løvkvist, der er politisk reporter på Avisen Danmark, mener, at de fynske vælgere derfor til det kommende valg vil opleve både de to partier – Venstre og Konservative - og de to spidskandidater – Konservatives Søren Pape Poulsen og Venstres Jakob Ellemann-Jensen – blive målt op mod hinanden hele tiden.

- Hvis Lars Chr. Lilleholt (V) fremlægger noget politik, som han mener vil gavne ham som kandidat på Fyn, vil det første spørgsmål være, hvordan Konservative stiller sig til det, før man går videre til at gøre det til et spørgsmål om rød eller blå blok.

- Så uoverensstemmelser internt i blå blok vil få førsteprioritet over uoverensstemmelser mellem rød og blå blok, siger Kasper Løvkvist.

Storebror/lillebror

Efter hans vurdering er den situation både godt og skidt for de to store partier i den blå blok.

For på den ene side vil det give dem en større platform til at diskutere borgerlig politik og borgerlige værdier.

- Men samtidig vil det også udstille uenigheder og sprækker i blå blok.

I folketingssammenhæng har Venstre traditionelt set stået markant stærkere end Konservative. Der er et klart storebror/lillebror-forhold, hvor Venstre er storebroren, mener Kasper Løvkvist.

Han mener derfor, at det er for tidligt at vurdere, om Søren Pape Poulsens kandidatur er en styrkelse eller en svækkelse af blå blok. Men et er dog sikkert:

- Hvis der bliver blåt flertal, vil der virkelig blive slagsmål om statsministerposten, siger Kasper Løvkvist.

Mercado: Først skal vi slå rød blok

Det fynske folketingsmedlem Mai Mercado (K) er naturligt nok fuld af tiltro til, at hendes og partiets formand bliver Danmarks næste statsminister.

Men inden det kommer så vidt, er der flere ting, der skal gå op i en højere enhed.

Lige nu er der ifølge meningsmålingerne ganske tæt løb mellem rød blok og blå blok.

- Så det første, vi skal, er at sikre et blåt flertal, og så tager vi den derfra, siger Mai Mercado.

Blå blok står altså med to bud på en kommende statsminister efter et valg. Men hvor er de politiske forskelle på Venstre og Konservative i de store fynske spørgsmål?

Det har vi spurgt til de to partier om.

Svarene er givet af de fynske folketingsmedlemmer Mai Mercado (K) og Lars Chr. Lilleholt (V) på vegne af de to partier.