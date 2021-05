Partier indkaldt til vaccinemøde mandag

Her svarer ministeren på et opslag fra politisk kommentator Jarl Cordua, der noterer sig vaccinationskalenderen ikke er blevet opdateret i over to uger.

- Uvished om vacciner gør det desværre vanskeligt at opdatere vaccinekalender. Er enig i, at det er væsentligt med transparens, skriver ministeren og fortsætter:

- Har indkaldt partierne til møde i morgen(mandag, red.) om netop vacciner, herunder vaccinationskalender.

Ifølge TV 2, der har set invitationen til mødet, er det sat i kalenderen til klokken 14 og bliver med partilederne og sundhedsordførerne.

Et af de spørgsmål, der hersker på vaccineområdet, er fremtiden for covid-19-vaccinen fra Johnson & Johnson i Danmark.

Torsdag fortalte Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, ifølge Berlingske på et webinar, at de danske myndigheder forventer at have nyt om covid-19-vaccinen fra Johnson & Johnson i "starten af næste uge" - altså den uge, der begynder mandag.

Johnson & Johnson bad i midten af april de europæiske lande om at suspendere udrulningen af vaccinen i Europa, indtil de nærmere omstændigheder omkring nogle tilfælde af sjældne blodpropper hos vaccinerede i USA var undersøgt.

I sidste uge ophævede det amerikanske lægemiddelagentur FDA sin anbefaling af at sætte brugen af vaccinen fra Johnson & Johnson på pause.

En række lande, herunder Danmark og Sverige, har dog afventet for at se, hvad data fra de undersøgte tilfælde kan fortælle myndighederne.

I Sverige har det betydet, at den forventede dato for, hvornår alle har fået første stik med en covid-19-vaccine er rykket fra 15. august til 5. september.

Også i Danmark er Johnson & Johnson-vaccinen tiltænkt en hovedrolle i vaccinationen mod covid-19.

Sundhedsstyrelsen har tidligere anslået, at det vil tage tre uger længere at få vaccineret befolkningen i det tilfælde, at Johnson & Johnson-vaccinen hives ud af vaccinationsprogrammet.