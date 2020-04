Enighed: Danmark åbner yderligere op

Regeringen og Folketingets partier er efter sene forhandlinger natten til fredag blevet enige om en åbning af liberale erhverv i Danmark.

Det oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse og flere partiledere samt statsminister Mette Frederiksen (S) på de sociale medier.

- Er ualmindeligt glad for, at alle Folketingets partier her til aften (nat er det jo i virkeligheden nu) er enige om at udvide den første fase af genåbningen en smule, skriver Mette Frederiksen på Facebook.

- Ingen har lyst til at holde Danmark lukket en dag mere end højst nødvendigt. Men vi må ikke gå hurtigere frem, end at vi stadig kan holde epidemien under kontrol.

Den yderligere åbning er en udvidelse af fase et af genåbningen, som Mette Frederiksen præsenterede ved seneste pressemøde.

Fra på mandag må flere virksomheder, der har været lukket siden midten af marts, åbne igen.

Det gælder ifølge en pressemeddelelse fra Statsministeriet blandt andet: Frisører, køreskoler, domstole, Kriminalforsorgen med henblik på afsoning, forskningslaboratorier og "visse liberale erhverv".

Dermed må restaurationsbranchen, højskoler og efterskoler vente på at åbne.

Derudover skal der laves initiativer, der skal støtte ældre og socialt udsatte børn og unge og modvirke ensomhed.

Forhandlingerne blev indledt klokken 20.00 torsdag, og her var partierne repræsenteret af deres formænd samt statsminister Mette Frederiksen (S).

Forhandlingerne tog ifølge Jyllands-Posten udgangspunkt i ekspertberegninger og råd fra Statens Serum Instituts direktør, Kåre Mølbak.

Partileder for De Radikale Morten Østergaard er overordnet tilfreds med planen, men er utilfreds med, at højskoler og efterskoler fortsat må vente.

- Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg havde håbet, at det var muligt at genåbne efterskoler og højskoler. Jeg ved, at der er mange unge, som gerne vil tilbage, siger han.

Formand for Venstre Jakob Ellemann-Jensen skriver på Twitter, at han glæder sig over den yderligere åbning.

- Efter en lang aftens forhandlinger er der nu flere, der kan vende tilbage til et arbejde og en mere normal hverdag.

De Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, er tilfreds, men ville ideelt set gerne have haft åbnet endnu mere for samfundet.

- Havde gerne set, vi kunne følge de sundhedsmæssige beregninger og åbne mere, men det frarådede myndighederne. Der venter en stor opgave i næste fase, skriver Søren Pape Poulsen på Twitter.

Ifølge Statsministeriet vil partierne forsætte forhandlinger om genåbningens fase to i næste uge.

353 danskere er i øjeblikket indlagt på hospitaler for coronavirussmitte, heraf 92 på intensiv. 321 er døde af virusset. Siden 1. april er antallet af indlagte faldet.

Ifølge tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er 46.209 flere danskere ledige end før 9. marts, skriver DR.

