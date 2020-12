Politidirektør: To nye politistationer er mere end et plaster på såret

Fyn har mistet 13 politistationer, siden politireformen blev indført i 2007. I dag er der kun tre tilbage: I Odense, Vollsmose og Svendborg.

Samtidig har Fyns Politi i samme periode mistet 70 medarbejdere. Men med den nye politiaftale vedtaget af et stort flertal af partierne på Christiansborg åbner to nye nærpolitistationer i henholdsvis Assens og Nyborg.

De bemandes på fuld tid af fem årsværk hvert sted med åbent for borgerne i mindst 15 timer om ugen.

Og det glæder politidirektør Arne Gram fra Fyns Politi sig til:

- Jeg tror, man får rigtig meget tryghed ud af det. Det, jeg tror, borgerne har savnet meget, er følelsen af tryghed, og det tror jeg, en øget tilstedeværelse vil betyde meget for. Både i Assens og i Nyborg. Og så må vi forsøge at være synlige andre steder på øen, så alle kan føle sig sikre og trygge.

Når man kigger på det antal stationer, Fyn har mistet, og det, der nu kommer tilbage, hvordan vil du så vurdere politiets mulighed for at udføre sit arbejde godt nok?

- Der er gået mange år siden politireformen i 2007, og hvis man ser på vores resultater, så går det rigtig godt. Vi har aldrig haft så lav en responstid, og vi har aldrig nået så mange sager. Vi har lidt bøvl med sagsbehandlingstiden, men vi har heller aldrig været så synlige, som vi har været under corona, så alt i alt går det rigtig godt. Og de her to nærstationer kommer til at hjælpe os til at gøre det endnu bedre.

Men kan det betragtes som mere end bare et plaster på såret?

- Det er ikke et plaster på såret for mig. Man skal huske, hvad vi gør med resten af Fyns Politi. Vi kører jo analysebaseret. Vi er til stede de steder, hvor kriminaliteten analytisk er. Det betyder, at vi tager flere banditter, end vi har taget nogensinde før. Vi har gode resultater. Det, vi har manglet, har været nogle steder, hvorfra vi kan udøve den her subjektive tryghed. Det får vi med de to stationer og de andre forebyggende tiltag, vi i øvrigt gennemfører i Fyns Politi.

Garanti om hurtig udrykning

Det er regeringen, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten, Konservative og Nye Borgerlige, der står bag aftalen. Den indeholder blandt andet en politigaranti for udrykning i forbindelse med indbrud i private hjem.

Det betyder, at borgerne kan forvente, at politiet rykker ud med det samme og komme frem til borgerens hjem hurtigst muligt, efter der er ringet 112, hvis gerningsmanden fortsat er til stede. Og at der er garanti for, at politiet senest 24 timer efter et indbrud er blevet anmeldt, står hos borgeren. Medmindre borgeren selv har ønsket, at politiet kommer senere.

Er det en garanti, I kan indfri?

- Jeg vil nøjes med at sige, at vi modtog det her materiale meget sent i aftes. Noget af det kom her til morgen. Og jeg vil gerne have tid til at sætte mig dybere ind i det. Der er rigtig mange ting, der endnu ikke er udkrystalliseret i aftalen. Dem afventer jeg fra Justitsministeriet.

Men hvad tænker du om den form for detailstyring?

- Jeg synes ikke, der er tale om detailstyring. Vi skal huske, at der bliver tilført politiet nærmest en milliard kroner i den her flerårsaftale. Det er da et tilskud, der vil noget. Så jeg ser de her tiltag som gode for politiet. Og nu må vi administrere dem på bedste vis for borgerne.

På landsplan vil der i 2023 med aftalen være cirka 500 lokalbetjente, hvilket svarer til en stigning på cirka 25 procent.