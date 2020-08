Politikontrol ved skolerne: Forældrene er de værste, mener politiet

Motorcykelbetjente fra færdselsafdelingen hos Fyns Politi var tidligt onsdag morgen på vejene ved flere fynske skoler for at holde øje med morgentrafikken her omkring opstarten på skolerne.

Ved Rosengårdskolen i Odense blev der gennemført kontrol for at afsløre manglende sikkerhedsseler, fastspænding af børn, for høj hastighed, kørsel på fortovet og andre forseelser.

Politiet har særlig fokus på forældrenes parkering i forbindelse med at de skal aflevere børn ved skolerne. Samtidig holder politiet øje med skolepatruljernes arbejde.

Skolestartskampagnen er efterhånden en gammel tradition, forklarer Preben Ingemansen, der er politikommissær og leder af Operativ Færdsel ved Fyns Politi.

Hvis man kommer til en skole og ikke har sele på, snakker i mobiltelefon eller børnene ikke er fastspændt, så er det jo forældrenes ansvar Preben Ingemansen, leder af Operativ Færdsel ved Fyns Politi

- Vi er lige startet igen i den her uge, og det kører over tre uger. Vi når så mange skoler, som vi nu kan, og så kigger vi på, hvordan det foregår derude og hvordan forholdene er.

- Man skal følge de skiltninger og anvisninger, der er givet og som er noget af det, vi jævnligt oplever, at de kniber lidt med. Det er også noget af det, vi holder øje med her i dag, og så er der jo masser af trafik, vi kan kigge på, siger Preben Ingemansen.

Og der kan hurtigt opstå farlige situationer i morgentrafikken.

- Jeg har oplevet et barn gå over, hvor bilerne bare kører uden rigtig at holde øje, fortæller Mira Brandt Søderberg, der er en del af skolepatruljen ved Rosengårdskolen i det sydøstlige Odense.

Forældre skal være rollemodeller

Skolestartskampagnen handler grundlæggende om børnenes sikkerhed i trafikken omkring skolerne. Og hvert år er der jo nye elever, der for første gang skal i skole. De skal derfor lære, hvordan man gebærder sig i trafikken.

- Og der er jo så også en ny generation af forældre, ikke mindst, som også skal lære, hvordan man afleverer sit barn og følger de anvisninger, der nu er, siger Preben Ingemansen.

Den erfarne færdselsbetjent tøver en smule, da TV 2 Fyns udsendte spørger, om det er forældrene eller børnene, der er værst i trafikken.

- Men det er egentlig forældrene, vil jeg sige. Det er jo dem, der er de voksne, det er dem, der har ansvaret. Og hvis man kommer til en skole og ikke har sele på, snakker i mobiltelefon eller børnene ikke er fastspændt, så er det jo forældrenes ansvar, siger Preben Ingemansen og uddyber:

- Det er jo også forældrene, der skal være rollemodeller og lære børnene, hvordan man følger de regler, der er i trafikken.

Skolestartskampagnen er dog ikke bare løftede pegefingre og venlige henstillinger fra politiet. Bødeblokken er også med.

- Klare overtrædelser får man en bøde for. Sådan er det, siger politikommissæren.

Sidste år fik omkring 6.200 bilister på landsplan bøder for at køre for stærkt på skolevejene omkring skolestart.

