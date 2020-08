Trods stigende smittetal: Elever starter til mere normal skoledag mandag

Den lange skoleferie er ved at nå sin ende, og på mandag er de fynske folkeskoler fyldte med elever igen.

Jeg kan godt blive utryg ved, om vi bliver sendt hjem igen Laura Ellinor Trolborg Møller, 9.b

På Rantzausminde Skole i Svendborg kan eleverne se frem til en mere normal hverdag, og de glæder sig til at komme tilbage.

- Det bliver godt at se de andre igen. For nu må vi være sammen på en ny måde og være tættere, siger 15-årige Laura Ellinor Trolborg Møller, der skal i 9. klasse på Rantzausminde Skole på mandag.

Fravær og fysik er tilbage

Hverdagen på skolen bliver med nogle af de samme retningslinjer, der var før ferien, men også mere lempet, da afstandskravet for eksempel ikke gælder internt i klasserne.

Der er også andre områder, hvor skolen vender tilbage til det, de kender fra før corona.

- Vi kører igen efter de almindelige bestemmelser, hvor de får fuldt skema, vi fører fravær, og de nationale tests og afgangsprøver kommer tilbage, siger skolelederen på Rantzausminde Skole, Troels Segel.

Han fortæller, at skolen naturligvis vil fortsætte med at følge de sundhedsfaglige retningslinjer med ekstra håndhygiejne og afstandskrav klasserne imellem i pauserne.

Fysiklærer Mads Lundager Jørgensen glæder sig meget til at komme tilbage til en mere normal hverdag. For første gang siden nedlukningen skal han nu have gang i faciliteterne i fysiklokalet igen.

- Det er meget federe at lave fysik, når man har det praktiske med. Det har været ligesom at være svømmelærer og ikke måtte bruge svømmehallen, siger han.

Fysiklærer Mads Lundager Jørgensen er klar med blandt andet udeundervisning, som er et tiltag, han har taget til sig fra før ferien. Foto: Rasmus Rask

- Vi vil ikke sendes hjem igen

Fysiklæreren frygter ikke, at coronasmitte bliver et problem på skolen, selvom eleverne må være tættere i klassen og for eksempel udføre forsøg.

Han mener, at både elever og lærere er vant til de nye retningslinjer og måder at undervise på. For eksempel vil han forsøge at undervise ekstra meget udenfor og minde eleverne om den gode håndhygiejne.

- Jeg tror, det bliver nemt at komme tilbage. Vi kørte den sidste halvanden måned efter de principper, så det skal nok gå, siger han.

Selvom Laura Ellinor Trolborg Møller glæder sig til at komme tilbage til en mere normal hverdag, er det ikke helt uden bekymringer.

- Vi kender til reglerne, men jeg kan godt blive utryg ved, om vi bliver sendt hjem igen. Nu har været sendt hjem en gang. Og det gider vi ikke igen, siger hun og fortsætter:

- Jeg er også spændt på, om det kommer til at påvirke os i fremtiden. Vi er de næste der skal til eksamen. Mon vi kommer til at mærke, at vi har været hjemme i fire måneder?

Laura Ellinor Trolborg Møller er klar til at komme tilbage til en mere normal skoledag med flere fag som fysik og idræt. Foto: Rasmus Rask