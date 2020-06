Pollental på over 300: Syv råd til at mindske din allergi

Opdatering Artiklen er opdateret med citater fra Karen Rasmussen, der er biolog ved Astma-Allergi Danmark.

For mange fynboer er forår, sommer og høje temperaturer lig med afslapning.

Men har man pollenallergi, bliver feriestemningen hurtigt spoleret.

Pollen er små partikler fra blomster og træer, der spredes med vinden og resulterer i kløende øjne, der løber i vand og en tilstoppet næse.

- Pollentallet er normalt 50, men den sidste tid har det været over 100. Det begynder i maj og kan godt vare ved helt frem til september. Det kan i mindre målestok forsætte flere måneder derefter, for der findes mange forskellige arter af græs i Danmark, så når den ene er færdig, tager den anden over, siger Karen Rasmussen, der er biolog og leder af de landsdækken pollenmålinger i Astma-Allergi Danmark til TV 2/Fyn.

Ifølge Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) er der i disse dage høje pollental, som forværrer situationen for allergikere. DMI betegner pollental over 50 som høje, og tirsdag er pollentallet for græs målt til 304.

Læs også Allergiker: - Er jeg særligt udsat for smitte?

Syv tips til at mindske din allergi

Heldigvis er der flere ting, du kan gøre for at holde din pollenallergi under kontrol, skriver Astma-Allergi Danmark.

Syv råd til at mindske din allergi Husk din medicin.

Undgå eller begræns udendørsaktiviteter såsom idræt, hvis du får svære symptomer.

Mindsk pollen i øjnene ved at bruge solbriller eller cykelbriller.

Brug evt. en pollenmaske så du ikke indånder luft med pollen.

Vask eller skyl dit hår inden sengetid, så du ikke får pollen med i seng.

Hvis du har allergi over for svampesporer, så undgå skoven, når det er fugtigt eller lige har regnet.

På cykel bliver du udsat for store mængder pollen. Jo mere du anstrenger dig, jo mere pollenforurenet luft trækker du ned i lungerne. Derfor er det vigtigt, at du er velbehandlet, hvis du cykler meget og har høfeber. Kilde: Astma-Allergi Danmark

Udover de syv råd er det en god idé at undgå at lufte ud midt på dagen, hvor der normalt er mest pollen i luften. Tøj bør vaskes hyppigt for at undgå, at der sidder pollen i det, og hus eller lejlighed bør også rengøres grundigt en gang om ugen.

Astma-Allergi Danmark anbefaler også, at du tager et bad før sengetid, for at skylle pollen ud af håret.

Søg ly i skoven og på stranden

Karen Rasmussen fra Astma-Allergi Danmark minder om, at de danske skove kan fungere som værn mod pollen for fynske allergikere.

- Medmindre man har allergi overfor skimmelsvampesporer, er skoven et godt sted at være som græspollenallergiker. Der er nemlig en anden slags vegetation og ikke så mange kilder til allergi, og skovens krone kan virke som et pollenfilter, siger hun til TV 2/Fyn.

Læs også Op til 27 grader: Fynsk sommervejr fortsætter tirsdag

Ligeledes kan stranden være et godt sted at søge hen.

- På stranden er der færre pollen end inde i landet med blomstrende græsmarker. Så find en kyst med pålandsvind, hvor der er færre pollen, siger Karen Rasmussen.

Hvis man er særligt hårdt ramt af pollenallergi bør man kontakte sin læge for at finde den rigtige behandling.