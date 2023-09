Brænder millionerne i lommen på dig, så har du nu mulighed for at blive den nye ejer af et luksuriøst slot på Fyn.



Sophienlyst Slot, som ligger sydøst for Middelfart, er netop blevet sat til salg for 29 millioner kroner.

Rigmanden Christian Kjær købte slottet i 2016 for knap 12 millioner kroner og har siden renoveret det.

Slottet rummer hele to pools og mere end 15 værelser.