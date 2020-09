Prognose: Otte personer kan gøre Solbakken til hård ghetto

Når Boligministeriets ghettoliste udkommer i december, så risikerer boligområdet Solbakken at ende på listen over såkåldte 'hårde ghettoer'.

Det viser en ny prognose, som Odense Kommune har lavet.

Årsagen er, at området for fjerde år i træk ser ud til at opfylde kriterierne for at blive klassificeret som ghetto.

Sker det, vil Solbakken gå fra ghetto til hård ghetto, og det kan betyde at 60 procent af lejeboligerne skal rives ned eller omdannes til andre formål.

Prognosen ærgrer Odenses social- og beskæftigelsesrådmand, Brian Dybro (SF).

- Jeg synes selvfølgelig, det er brandærgerligt, for vi har gjort en kæmpe indsats for at få folk i arbejde, og vi kan se, at det stille og roligt virker, siger han til TV 2 Fyn.

Et ghettoområde er defineret som et område, hvor over halvdelen af beboerne er indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande, samtidig med at to af de fire ghettokriterier er opfyldt.

Kriterierne handler om uddannelsesniveau, antallet af dømte, antallet af arbejdsløse og gennemsnitsindkomst.

Tidligere har Odense Kommune tilbudt dømte i området Solbakken en flyttebonus på 15.000 kroner for at flytte et andet sted hen. Tre tog imod tilbuddet.

Ghettolisten Ved et ghettoområde forstås et alment boligområde med mindst 1.000 beboere, hvor andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 pct., og hvor mindst to af følgende fire kriterier er opfyldt: 1. Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til ar bejdsmarked eller uddannelse, overstiger 40 pct. opgjort som gennem snittet over de seneste 2 år. 2. Andelen af beboere dømt for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer udgør mindst 3 gange landsgennem snittet opgjort som gennemsnit over de seneste 2 år. 3. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grunduddan nelse, overstiger 60 pct. af samtlige beboere i samme aldersgruppe. 4. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området (eksklusive uddannelsessøgende) er mindre end 55 pct. af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen. Kilde: Boligministeriet Se mere

Otte personer gør forskellen

Ifølge prognosen er det otte personer, der gør forskellen på, om området ender som hård ghetto eller ej. Syv personer for meget har kun grundskole, og en enkelt person er dømt for overtrædelse af enten straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer.

Lykkes det ikke at undgå at ende på listen over hårde ghettoer, håber Brian Dybro, man kan få lov at undlade at rive boliger ned på samme måde som en boligområdet Finlandsparken i Vejle sidste år fik lov til.

- Det vil være min tilgang, at vi skal søge dispensation fra nedrivning af boliger, men vi skal lave en udviklingsplan, hvor vi sætter endnu mere ind på beskæftigelse, uddannelse og sociale forhold, siger rådmanden.

Han fortæller, at forvaltningen er blevet bedt om at tage kontakt til boligforeningerne for at undersøge, om der er mere, man kan gøre for at undgå stemplet som hård ghetto.

- Jeg tror, de fleste med deres sunde fornuft i behold kan se, at det er fuldstændig åndssvagt at skulle begynde på nedrivninger, fordi man har otte for meget på en liste. Det ville være helt tosset for alle de almindelige, gode, lovlydige borgere, der bor i Solbakken, siger Brian Dybro.

Ghettolisten udkommer hvert år 1. december.