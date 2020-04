Flyttebonus til kriminelle: Kommune klar til at gentage fiasko

Endnu en gang er Odense Kommune klar til at betale en flyttebonus på 15.000 kroner til kriminelle, hvis de flytter ud fra deres bolig i Solbakken.

Af hensyn til de hundredvis af lovlydige beboere i Solbakken, så er vi bare nødt til at gøre alt, hvad vi kan for at undgå at skulle rive deres boliger ned Brian Dybro, rådmand

De kriminelle i området blev tilbudt præcis samme ordning i 2019 uden den store succes. Kun tre benyttede sig af tilbuddet, og heraf opfyldte to af dem kriterierne for at kunne modtage de 15.000.

- Sidste år kaldte jeg det her en lortesituation, og det er det stadigvæk. Der er jo ikke nogle af os, der har lyst til at give flyttehjælp til kriminelle, fordi de er kriminelle, siger Brian Dybro (SF), der er beskæftigelses- og socialrådmand i Odense, og fortsætter:

- Af hensyn til de hundrede vis af lovlydige beboere i Solbakken, så er vi bare nødt til at gøre alt, hvad vi kan, for at få skabt en mere blandet beboersammensætning, så vi undgår at skulle rive deres boliger ned, siger han.

Hvad kendetegner en ghetto? Et ghettoområde forstås som fysisk sammenhængende almene boligafdelinger med minimum 1.000 beboere, og hvor mindst tre af følgende kriterier er opfyldt: 1. Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande overstiger 50 procent. 2. Andelen af beboere i alderen 18-64 år, der er uden tilknytning til arbejdsmarkedet eller uddannelse, overstiger 40 procent. 3. Antallet af dømte for overtrædelse af straffeloven, våbenloven eller lov om euforiserende stoffer overstiger 2,7 procent af antallet af beboere på 18 år. 4. Andelen af beboere i alderen 30-59 år, der alene har en grundskoleuddannelse, overstiger 5o procent 5. Den gennemsnitlige bruttoindkomst for skattepligtige i alderen 15-64 år i området eksklusive uddannelsessøgende udgør mindre end 55 procent af den gennemsnitlige bruttoindkomst for samme gruppe i regionen. Se mere

Vil undgå nedrivning

Siden 2016 har Solbakken stået på ghettolisten, og hvis området til december endnu en gang kommer på listen, vil det blive kategoriseret som en hård ghetto.

Man kan spørge sig selv: Er det her en optimale løsning? Ved vi, om det virker? Nej. Men vi er nødt til at tage alle midler i brug Brian Dybro, beskæftigelses- og socialrådmand, Odense, SF

Skulle det ske, så skal der udarbejdes en udviklingsplan for nedrivning af op mod 60 procent af byggeriet.

- Hvis Solbakken kommer på ghettolisten til december, så vil vi søge dispensation fra nedrivning. Men så skal vi kunne vise, at vi har gjort alt for at skabe en mere blandet beboersammensætning, og vi ved, at Folketinget kigger meget skarpt på, hvor mange kriminelle der er i området, siger Brian Dybro.

Som et sidste forsøg på at undgå kategoriseringen som hård ghetto, lægger Beskæftigelses- og Socialforvaltningen sammen med boligselskabernes derfor op til, at flyttebonussen til beboere i Solbakken, der er dømt for kriminalitet i 2019 eller 2020, genindføres for resten af året.

- Vi har meget få muligheder for at få nedbragt antallet af kriminelle. Vi må ikke få at vide, hvem det er, og som kommune har vi derfor bare ikke andre muligheder for at få kriminelle til at flytte, siger Brian Dybro.

Kommer højst sandsynligt på den hårde ghettoliste

Forvaltningen skønner imidlertid, at mellem 10 og 15 beboere skal fraflytte, hvis området skal komme under ghettokriteriet. I håb om at flere kriminelle flytter, ønsker forvaltingen derfor at fortsætte tilbuddet om flyttebonus i 2020.

I 2019 var der det samme tilbud, og der var tre der tog mod tilbuddet. Så virker det vel ikke?

- Man kan spørge sig selv: Er det her en optimale løsning? Ved vi, om det virker? Nej. Men vi er nødt til at tage alle midler i brug.

Ifølge forvaltningens vurdering, bor der i alt 25 til 30 dømte i Solbakken. Der er altså derfor næsten halvdelen, der skal flytte derfra, hvis området skal ryge under ghettokriteriet.

Men tror du, at der er nogle, der vil tage imod tilbuddet?

- Det er ikke til at vide. Men vi er nødt til at gøre alt, der står i vores magt for at undgå, at almindelige mennesker kommer til at betale en enormt høj pris, bare fordi der bor 10-15 kriminelle for mange i deres område, siger Brian Dybro.

Læs også Letbane i historisk test: - Alt skal være sikkert

Kommunen har allerede aftalt med de involverede boligselskaber Civica, Fyns Almennyttige Boligselskab og Odense Boligselskan, at den samme ordning fra 2019 kan genoptages i maj 2020 og resten af påret.

Boligselskaberne vil altså, hvis byrådet godkender genoptagningen af flyttebonussen, sikre en ny lejlighed til beboerne, der vælger at flytte fra Solbakken.

- Det er min forventning, at udvalget vil være enige om at stemme for igen. Der er en meget stor risiko for, at Solbakken kommer på den hårde ghettoliste, siger Brian Dybro.