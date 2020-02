Rabat i svindel-sag: Lovede ikke, at alle penge gik videre til kræftsyge børn

Det var ikke ok, at Foreningen for Danske Kræftramte Børn samlede 4,7 millioner kroner ind og kun videregav godt en halv million kroner til børnene.

Det fremgår af den dom, som fredag formiddag blev afsagt mod foreningens formand.

De godt 3.300 firmaer, der donerede penge til foreningen havde en berettiget forventning om, at at i hvert tilfælde langt størstedelen af de donerede beløb ville gå direkte til gaver m.m. til kræftramte børn og deres familier, fastslår domsmandsretten.

Ifølge domsudskriftet lægger to ud af domsmandsrettens tre medlemmer vægt på, at foreningen reklamerede med, at arbejdet var 100 procent ulønnet og udført af frivillig arbejdskraft.

Men fakta var, at 1.958.594 kr. af de donerede midler blev afregnet til callcentret MLSolutions, ejet af et bestyrelsesmedlem i foreningen, og at henholdsvis 839.528 kr. og 850.000 blev indsat på konti i formandens egne selskaber.

- Formanden skaffede sig selv eller andre en uberettiget vinding og påførte virksomhederne tab, hedder det i dommen.

Virksomhederne, der donerede pengene, har imidlertid kunnet trække momsen fra. Det beløb skal altså fratrækkes de 4,7 millioner kroner.

Retten lægger også vægt på, at de donerende virksomheder har måttet forvente, at der kunne være visse omkostninger forbundet med foreningens arbejde.

En af sælgerne forklarede under sagen, at han oplyste virksomhederne om, at 60-65 procent af de donerede penge ville gå til kræftsyge børn og deres familier.

- Vi finder herefter, at det tab, som anklagemyndigheden har bevist, at de donerende virksomheder har lidt, udgør omkring 60 procent af de indbetalte beløb eksklusiv moms, hedder det i domsudskriftet.

Formanden for foreningen blev i dag idømt 1,5 års fængsel, men kun tre måneder skal afsones. Retsstraffen gøres betinget af, at han ikke begår lignende kriminalitet inden for de næste to år.

Desuden skal han udføre 200 timers samfundstjeneste.

Hans fætter, der var næstformand i foreningen, blev frifundet.