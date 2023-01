Rasmus og Martin stoppede godstog med maltrakteret hjul: - Det lød helt vildt

- Vi skal stoppe ham. Han må ikke køre videre.

Ingen kan vide, hvad der ville være sket, hvis to banearbejdere fra Banedanmark ikke havde reageret, da et tonstungt godstog med 99 kilometer i timen kom humpende mod Ejby Station på Vestfyn.

Banearbejderne Rasmus Paw Jensen og Martin Jacobsen holdt frokostpause og sad i arbejdsbilen, da godstoget Hectorrail 42702 den 13. januar sidste år kørte med et stærkt beskadiget hjul, og ved et lykketræf blev bragt til standsning af en teknisk fejl.

- Min kollega siger: "Prøv at se det godstog der", fortæller 40-årige Martin Jacobsen.

For de to sporteknikere var det ikke kun tydeligt, at vognen lige efter det bomstærke lokomotiv "hoppede".

De kunne også høre det.

- Det var lidt vildt, må man sige. Jeg kunne høre det, og det lød helt vildt, husker 36-årige Rasmus Paw Jensen.

Fejlagtigt rødt signal

Ifølge Havarikommisionens rapport blev Hectorrail 42702 bragt til standsning, da lyssignalet på Ejby Station fejlagtigt gav rødt signal til godstogets lokomotivfører.

Lokomotivføreren fulgte procedurerne og indledte en såkaldt farebremsning. Toget fortsatte yderligere 600 meter før det endelig holdt stille.

- Det bremsede så hårdt, at det slog gnister, fortæller Rasmus Paw Jensen.

Havarikommisionen mener, at situationen potentielt kunne have endt i en alvorlig togulykke.

For det var et rent tilfælde, at havarieksperterne efterfølgende havde mulighed for i ro og mag at kigge på det maltrakterede metalhjul, som manglede et stort stykke.

Det fortæller Bo Haaning, souschef for Havarikommissionen.

- Under lidt andre omstændigheder kunne det have ført til en alvorlig ulykke, siger Bo Haaning.

- Vi skal have stoppet ham

Rasmus Paw Jensen og Martin Jacobsen var ikke tvivl den januardag. Toget måtte ikke køre videre.

- Jeg sagde til Martin, at vi skal have stoppet ham. Han må ikke køre videre. Det så helt vildt ud, siger Rasmus Paw Jensen.

Forinden havde toget tilbagelagt knap 1.300 meter med det maltrakterede hjul, før det altså ved en fejl blev beordret til standsning kort før Ejby.

- Han havde ikke mærket noget

Makkerparret sad i deres biler et par hundrede meter fra, hvor godstoget stoppede.

- Vi startede bilen og kørte hen til lokomotivet og tog kontakt til lokomotivføreren. Han havde ikke mærket noget, fortæller Martin Jacobsen.

Sammen gik de tre hen og kiggede på togvognen, som havde to lastbiltrailere om bord. Men de kunne ikke se, at noget skulle være galt. Lokomotivføreren "trillede" derfor toget en meters penge frem.

- Og så kan vi se skaden. Vognen "halter" nærmest og slår ned i skinnen.

- Det var en besynderlig oplevelse, konstaterer Martin Jacobsen.