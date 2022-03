Regler lempes så chauffører kan køre længere mellem hvil

Derfor bliver der i Danmark nu indført en række undtagelser fra reglerne. Det oplyser Transportministeriet i en pressemeddelelse.

Med undtagelserne bliver der større fleksibilitet for de chauffører og vognmænd, der yder en særlig indsats i øjeblikket. Det siger transportminister Trine Bramsen (S).

- Chauffører fra hele landet lægger i disse dage en prisværdig indsats for dagen for at bistå ukrainerne med levering af nødhjælp og andre basale fornødenheder og transport ud af landet af de mange, der flygter under de russiske angreb.

- Det er afgørende, at de ikke strander undervejs eller bliver mødt med store bøder for den livsvigtige hjælp. Derfor beder jeg nu Færdselsstyrelsen indføre en række danske undtagelser fra køre- og hviletidsreglerne, siger Bramsen.