Regn i sigte: Søndag er sidste vinterdag i denne omgang

Det er stadig koldt derude, og der kan fra morgenen være glat flere steder på Fyn, hvor der er blevet saltet over det meste af øen i løbet af natten til søndag.

Men det kolde og klare vejr varer ikke ved.

- Så hvis man er til den slags vejr, og det er altså flot derude rigtig mange steder, så er det altså med at komme ud og nyde det søndag, siger TV 2 Vejrets Anders Brandt.

Læs også Flot og frostklar lørdag venter efter vinterens koldeste nat og morgen

Temperaturen er omkring frysepunktet fra morgenstunden, og måske endda lidt under. Og der bliver det faktisk ved med at være hele dagen.

- Ud på eftermiddagen kan vi få et enkelt solstrejf, og ellers får vi nok mest skyet vejr med lidt opfriskende vind i løbet af dagen, siger Anders Brandt.

Vinden er en slags optakt til det vejr, der venter i løbet af natten til mandag. For med vinden kommer skyerne, og med skyerne kommer nedbøren.

- Der skal et område med lidt nedbør ind over Fyn, og det går ret hurtigt over i regn i løbet af mandagen, siger Anders Brandt.

Læs også Pas på kulden: Hjerte- og lungepatienter kan være udfordrede af frosten

Temperaturen mandag bevæger sig et stykke væk fra frysepunktet, når vi får en 3-4 graders varme, og så er det altså slut med sneen i denne omgang.

Også tirsdag ligner en regnvejrsdag, inden det både onsdag og torsdag igen bliver noget lunere, når vi får en 6-7 graders varme med frisk til hård vind fra sydvest.