Rottefælderevyen aflyst for første gang i 136 år

Hvert år siden 1883 har teatret Rottefælden i Svendborg kunnet byde ind til sommerrevyen Rottefælderevyen, hvor det forløbne år har fået en satirisk behandling.

Selv under 2. Verdenskrig formåede man at afholde den årlige revy.

Men sådan bliver det ikke i 2020. På grund af coronakrisen er Rottefælderevyen aflyst. Det oplyser teatret Rottefælden på sin hjemmeside.

- Det kan ikke lade sig gøre, og vi må ikke. For to måneder siden håbede vi, at det ville gå over, så vi kunne nå det. Men når der skal være 250 mennesker i salen, så er det temmelig presset, så det kan ikke lade sig gøre, siger Pia Ullehus, der er direktør for Rottefælderevyen.

Revyen skulle have haft premiere 4. juni og spillet frem til 14. august. Men på grund af de tiltag, der er sat i værk mod spredningen af det ny coronavirus, har man vurderet, at det ikke kommer til at kunne lade sig gøre i år.

- Det er en sorgens dag. Det må vi jo sige, siger Pia Ullehus.

I stedet har teatret informeret alle de kunder, der har købt billet, om at de kan overføre deres billet til næste års forestilling. Et tiltag cirka halvdelen har gjort brug af vurderer direktøren.

- Vi kommer ud med et underskud, men vi håber bare, at vi kan begrænse vores underskud, så det ikke bliver for stort. Også af hensyn til vores trofaste gæster, som kommer og ser revyen hvert år.

Ifølge direktøren er man i færd med at undersøge, hvordan den nyligt vedtagne revyhjælpepakke kan komme Rottefælderevyen til gode.