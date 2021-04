Samme dag advarsel blev sendt ud udbrød brand på Fyn

- Det er derfor rigtig vigtigt, at man nyder naturen med omtanke og holder sig fra at bruge åben ild de forkerte steder.

Advarslen, som både Danske Beredskaber og Beredskabsstyrelsen, er blandt andet lavet på baggrund af flere brande, som er startet af ukrudtsbrændere.

Hvis man er i tvivl om, hvorvidt ens område er ekstra udsat for brande, kan man tjekke på hjemmesiden brandfare.dk, hvor der er et kort over hele Danmark.