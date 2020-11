Se billederne: Ejere af puslespil, porcelæn og dyrt fiskegrej søges

Mens en formodet indbrudstyv fra Munkebo-området sidder varetægtsfængslet, forsøger Fyns Politi at finde ejerne til en del genstande, som det betragter som tyvekoster.

Kosterne blev fundet hos den fængslede og stammer ifølge politiet fra en række indbrud, som den fængslede skal have begået inden for det seneste år omkring Dyrup i Odense SV og i Odense S.

Fyns Politi beder borgerne – særligt i Odense SV og Odense S, men også på resten af Fyn - om at se på billederne, om der er noget, de kan genkende som deres.

I så fald må man meget gerne ringe til Fyns Politi på 114, hvorfra man vil blive kontaktet af en af sagens efterforskere, der kan hjælpe med at få genstandene udleveret.

Blandt kosterne er en del dyrt fiskegrej, men også Georg Jensen julepynt, værktøj og sågar puslespil.

- Vi har lidt svært ved at tro på, at den her person, som nu er varetægtsfængslet, skulle være en stor fiskeentusiast, for det er der ikke så meget andet, der tyder på, siger politikommissær Finn Wegner, leder af Indbrudsgruppen ved Fyns Politi.

Foto: Fyns Politi

