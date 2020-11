Fynsk minkavler efter minister-exit: - Det hjælper os i virkeligheden ingenting

Mogens Jensen (S) går af som fødevareminister efter skandalesagen om aflivning af mink.

Det bekræfter Miljø- og Fødevareministeriet over for TV 2 og i en pressemeddelelse.

Ministerens exit er kulminationen på to turbulente uger, efter regeringen i begyndelsen af november udstedte en ulovlig ordre om at aflive alle landets mink.

- For at jeg som minister skal kunne varetage mit hverv, er det afgørende, at jeg har den fornødne tillid i Folketinget. Ikke mindst i en situation, hvor mit ministerium står over for den store opgave, det er at sikre en grøn klimaomstilling af dansk landbrug, siger Mogens Jensen i pressemeddelelsen, og tilføjer:

Fakta - fynske mink På Fyn er der 42 minkfarme

Farmene ejes af 20 avlere

Inden aflivingen gik i gang var der cirka en million mink på Fyn Her ligger de fynske minkfarme: Odense 4

Nordfyn 9

Middelfart 6

Assens 5

FM 3

Langeland 1

Nyborg 11

Kerteminde 3 Se mere

- Da jeg har den klare vurdering, at jeg ikke længere har den tilstrækkelige opbakning blandt et flertal af Folketingets partier, har jeg i dag meddelt statsministeren, at jeg ønsker at udtræde af regeringen.

Oppositionen har krævet Mogens Jensens afgang, og både Enhedslisten og Radikale Venstre har sået tvivl om hans fremtid som minister.

Ministeren trækker sig forud for, at der onsdag offentliggøres en redegørelse, der kortlægger forløbet.

Det virker mere og mere meningsløst

For formanden for minkavlerne på Fyn og i Sydjylland, Martin From, har nyheden om Mogens Jensens farvel ikke den store betydning.

Kort inden Fødevarestyrelsen sendte pressemeddelelsen ud, snakkede TV 2 Fyns udsendte med Martin From.

- Jeg er trist, og nu er farmen tom. Jeg håber ikke, det er forgæves, men det det billede man får jo dybere man graver i sagen, jo mere meningsløst virker det, siger Martin From ganske kort efter nyheden om ministerens exit.

I dag ventes en redegørelse om sagens forløb, at blive offenliggjort af Fødevareministeriet. Den skal klarlægge forløbet op til regeringens beslutning om at beordre alle mink i landet aflivet.

Men den redegørelse ændrer ikke på noget for minkfarmere, siger Martin From.

- Det hjælper os i virkeligheden ingenting. Dyrene er døde nu, og der er ingen vej tilbage.

- Selvfølgelig håber vi, at hvis der er begået lovovertrædelser, så skal de holdes ansvarlige dem der har skrevet under på udstedelsen af ordren, for de lover overtrædelser, de har lavet, siger Martin From.

Han tilføjer, at han er utryg ved, at der har stået få mennesker bag beslutningen om aflivningen af de danske mink.

- Vi havde jo hellere set, at der havde været et flertal i Folketinget, der havde udstedt den ordre. Så der også flere øjne, der har havde kigget på sagen og måske fundet en bedre løsning.

Danske Minkavlere: Gerne en kommission

Mogens Jensens afgang som minister har ikke afsluttet minksagen for foreningen Danske Minkavlere. Således siger formand Tage Pedersen til Ritzau, at han mener, at der bør kigges meget bredere på "mink-skandalen" - for eksempel med en kommissionsundersøgelse.

- Det bør ske af hensyn til minkavlerne, som på baggrund af en grundlovsstridig ordre besluttet i regeringens koordinationsudvalg og kommunikeret af statsministeren har fået eksproprieret deres livsværk, deres virksomhed og som står fortvivlede efterladt tilbage, siger han i en skriftlig kommentar til Ritzau.

