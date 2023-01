Se forskellene i de fynske kommuner: Skal plastaffald være rent eller ej, inden det smides ud?

Skal syltetøjsglasset være helt rent, inden det ryger i genbrugsspanden? Eller må der gerne være lidt rester i?

Svaret afhænger af, hvilken kommune du bor i. Selvom der er kommet nye affaldskrav fra Miljøministeriet for alle kommuner, som skulle strømline affaldssorteringen, så er der stadig små forskelle i kommunerne.

- Der vil være tilfælde, hvor nogle kommuner gør det forskelligt, hvilket reglerne også giver mulighed for. Det betyder, at reglerne åbner mulighed for fleksibilitet hos kommunerne, siger Malte Hoffgaard, der er funktionsleder i Cirkulær Økonomi og Affald hos Miljøstyrelsen.



Strømliningen af affaldssorteringen har især handlet om at gøre de forskellige kategorier genkendelige, så de er ens i hele landet, men også så piktogrammerne dækker over det samme, uanset om du er i Nyborg eller Nordfyns Kommune.

Alligevel kan det være lidt forskelligt, hvilken affaldsspand servietten skal proppes i. Årsagen er, at det er forskelligt, hvad der giver mening og kan lade sig gøre for kommunerne.

- Små forskelle kan f.eks. skyldes, at der for enkelte fraktioner er forskel i krav fra modtageranlæggene i de respektive kommuner. Dette skyldes, at modtageanlæggene har forskellige teknologiske muligheder i forhold til, hvordan de kan håndtere affald, siger Malte Hoffgaard.