Se hvornår: Tirsdag bliver strøm mere end gratis

Tirsdag bliver det rigtig billigt at tænde for opvaskeren, oplade telefonen og tænde for fjernsynet. Elprisen vil nemlig store dele af dagen være negativ, og afhængig af din el udbyder kan det på nogle tidspunkter endda give en rabat på elregningen at bruge strøm.

Både øst og vest for Storebælt vil strømmen være gratis eller negativ det meste af dagen. I Energi Fyns app fremgår det, at kunder mellem 13 og 15 vil få penge for at bruge strøm.

Den rene elpris er uden afgifter og transportomkostninger, hvorfor det vil være individuelt fra udbyder til udbyder, om det bliver helt gratis, eller endda give penge tilbage, at bruge strømmen.

De lave elpriser fremprovokeres af det kraftige blæsevejr, som det kommende døgn præger Danmark. Dermed produceres der mere vindenergi i perioder, end vi kan nå at bruge.

Se strømprisen på Fyn her: