Se kortet: Fyld sommerferien med otte nye naturruter på Fyn

De fleste danskere ser frem mod en sommerferie, der skal afholdes i det ganske danske land. Med otte nye ruter, der leder gennem smukke steder på Fyn, er der rig mulighed for at gå på opdagelse.

Projektet hedder Fynske Fodspor, og det er Kulturregion Fyn, der står bag.

Formand for Kulturregion Fyn, Lars Erik Hornemann, mener, at ruterne kommer på det helt rette tidspunkt.

- De otte ruter er med til at åbne fortællingen om Fyn og synliggøre, at Fyn er rig på mange forskellige slags oplevelser, siger han i en pressemeddelelse.

Én af de otte ruter leder forbi Fyns Hoved, hvor man kan træde i billedkunstneres fodspor og opleve de landskaber, der inspirerede kunstnerne. Foto: Kulturregion Fyn

Otte ruter med forskellige temaer

De otte ruter tilbyder hver især noget for enhver smag. Man kan eksempelvis både vælge en rute til fods midt i Odense, en frisk cykeltur omkring Kerteminde eller måske en køretur fra et fynsk slotte til et andet.

- Der er et øget fokus på Fyn og øerne som feriedestination i disse år, og ruterne støtter fint op om den fælles fynske mission om at gøre Fyn og øerne til en endnu mere populær destination for både danskerne og udenlandske turister, siger Lars Erik Simonsen og fortsætter:

- Samtidig støtter ruterne godt op om VisitFyns kampagne "Fyn skal det være", som netop går ud på at synliggøre alle de mange fantastiske tilbud og oplevelser, vi har på Fyn.

De otte ruter

De otte ruter 1. Malernes Fyn - Fyns Hoved 2. Malernes Fyn - Svanninge Bakker 3. Slipshavn 4. Vikingemagt og kirker 5. Fortidens Odense 6. Sydfynsk kultur-marathon 7. Assensbanen 8. Runesten og vilde fugle Kilde: Kulturregion Fyn. Se mere

Ud over at kunne komme et smut forbi Fyns Hoved, Odense og Kerteminde, ligger ruterne også i blandt andet i Svendborg og Nyborg.

Ruterne inkluderer desuden en frisk skinnecykeltur fra Tommerup til Assens. På turen kan man få et indblik i de omkringliggende byer, der ligger langs med strækningen.

Man kan også vælge at køre den historiske rute i bil.

Se de otte ruter herunder:

Flere ruter er på vej.

Fynske Fodspor er en videreudvikling af de ruter, man tidligere har kunnet følge i app'en 'Historiejagt Fyn', der blev udviklet af Kulturregion Fyn i 2012-2014.

Inde på Kulturregion Fyns hjemmeside er det muligt at downloade kort over de otte ruter, som man kan printe ud og tage med på turen.

Du finder de otte ruter her.

Kulturregion Fyn oplyser desuden, at der er flere ruter på vej blandt andet på Ærø, Langelang og ved Nyborg Slot.