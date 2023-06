Se simpelt trick: Sådan undgår du myrer i maden

Sætter du en sølvbakke eller en anden skål under havebordets ben, har du lavet et hav, hvor myrerne ikke kan svømme over - og så undgår du myrer i maden, når du spiser udenfor.

- Det lyder som en rigtig god idé. Ethvert kravlende insekt kan ikke forcere en voldgrav, så det er en fin løsning uden at bruge gift, siger Morten Helholm.

- Der er rigtig mange myrer, og de er en del af vores verdenssamfund, men de har nok været der først, så man skal virkelig overveje, om man vil bruge gift. De er en vanvittig vigtig del af vores økosystem, så man burde måske snarere sætte en skål vand ud til dem med en lille sten, så de kan kravle derop, fortsætter han.

Sådan undgår du myrer indenfor

Det er straks værre, når myrerne kravler indenfor.

Her kan det være ekstra træls, når de små bæster finder vej til skraldespanden og køleskabet i sommervarmen.

Myren er i sig selv fredelig, men den generer ved at gå efter vores fødevarer, særligt de søde af slagsen. Det er uhygiejnisk, da myrerne medfører en stor mængde bakterier.



Det handler om at finde ud af, hvor myrerne kommer ind i huset henne. Det kan være, man skal tætne en dør, påpeger Morten Helholm, der gør opmærksom på, at det er ulovligt at blande gift derhjemme selv.

Gå i stedet ned i det lokale byggemarked og køb lovlige produkter - eller ring efter skadedyrsbekæmperne, hvis det står slemt til.