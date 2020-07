Togene stoppet i fem timer: Signalfejl over Storebælt

Opdatering Banedanmark skriver på Twitter, at fejlen er fundet og rettet. Togdriften ventes derfor genoptaget ved 12-tiden.

Togene er begyndt, at køre igen. Der kan dog stadigvæk være enkelte forsinkelser, meddeler Banedanmark.

En signalfejl mellem Nyborg og Sprogø betyder, at der ikke kører tog over Storebælt torsdag formiddag, oplyser Banedanmark på Twitter.

- Vores teknikere arbejder på at rette fejlen, skriver Banedanmark, som står for vedligeholdelsen af landets jernbaner.

Læs også Muligt stenkast på motorvejen: Eftersøgningen udvides til en bro mere

Hos DSB fortæller informationschef Tony Bispeskov, at der er indsat togbusser på den berørte strækning.

- Foreløbig er der indsat togbusser frem til klokken 12, siger han.

Passagerer, der kører med InterCity Lyntog, skal skifte til togbus i Odense, såfremt de kører i retning mod Sjælland.

Passagerer i DSB's InterCity-tog, som standser på flere stationer end lyntogene, skal først skifte til togbus i Nyborg.

Læs også De allerbedste badesteder: Fynsk badevand topper hitliste

I den modsatte retning - mod Jylland - kan passagerer i InterCity-tog og InterCity-lyntog enten stige på en togbus i Ringsted eller Korsør.

- Der er i øjeblikket sporarbejde mellem Ringsted og Korsør, og derfor kører der i forvejen togbusser på den strækning, forklarer Tony Bispeskov.

Ifølge DSB skal passagerer, der skal over Storebælt, forvente forsinkelser på mindst en halv time - og formentlig mere.

- Her gælder DSB's rejsegaranti. Hvis man bliver en halv time forsinket eller mere, kan man få en ny billet til samme strækning, eller man kan få en del af sin rejse refunderet, påpeger Tony Bispeskov.

Signalfejlen på Storebælt opstod omkring klokken 07.00.

Passagerer opfordres til at tjekke rejseplanen.dk for løbende opdateringer om togdriften over Storebælt.

Læs også Fynsk Tour-besøg i fare: Dansk Tour de France-start sat i spil