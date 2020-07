Fynsk Tour-besøg i fare: Dansk Tour de France-start sat i spil

Den franske region Bretagne bringes i spil som vært for Tour de France-starten i 2021 i stedet for København, skriver avisen Le Telegramme ifølge Ritzau.

Mediet skriver, at regionen er blevet tilbudt Tour-starten af Amaury Sport Organisation (ASO) som en plan B.

Fakta Amaury Sport Organisation, er en del af den franske mediagruppe EPA, og er verdenskendt som arrangør af store sportsarrangementer som Tour de France, Paris-Nice, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, La Flèche Wallonne, Paris-Dakar, Open de France, Paris Marathon og diverse cykelløb i Afrika. Se mere

Touren skal efter planen gå i gang 2. juli til næste år i København, og skal via Nyborg sendes sydpå, til løbets hjemmebane i Frankrig.

Men ASO har ønsket at fremrykke starten med en uge for ikke at kollidere med OL i Tokyo, der begynder 23. juli.

Nyborg forventer 100.000 besøgende

Københavns overborgmester Frank Jensen har tidligere bekræftet, at ASO har anmodet om at fremrykke Tour-starten.

I forvejen er København til næste sommer en af værtsbyerne for EM i fodbold, der foregår fra 11. juni til 11. juli.

Meldingen fra Le Telegramme stikker en kæp hjulet på Nyborgs forventninger til at blive mål-by for det legandariske cykelløbs anden etape.

Anden etape er planlagt til at blive kørt 3. juli, og man regner med at tiltrække 100.000 cykelinteresserede til Nyborg. De vil blandt andet kunne se fynske Søren Kragh Andersen i sadlen for cykelholdet Sunweb.

Københavns overborgmester har tidligere slået fast, at det på grund af EM vil være svært at fremrykke Tour-starten.

- At ændre datoen vil lede til uoverkommelige juridiske knuder mellem København som by, Dansk Boldspil-Union og Uefa (det europæiske fodboldforbund, red.), fortalte Frank Jensen for nylig ifølge B.T.

Regionen Bretagne har tidligere udtrykt ønske om at få Tour-starten, den såkaldte Grand Depart, i 2024 eller 2025.

I 2024 fylder regionens store cykelhelt Bernard Hinault 70 år. Hinault vandt Touren fem gange i løbet af karrieren.

