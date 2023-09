Simpelt trick skulle redde dødt græs og ødelagte plæner - men hjalp det?

Forsøget startede i juni

TV 2 Fyn forsøgte for et år siden få svar på, hvad haveejerne kan gøre for at slippe af med de uønskede larver i de nu ødelagte haver.

Meldingen fra eksperterne var dog klar. Der var ikke noget at gøre.

Når først larverne er i græsset og spiser løs, kan du ikke stille noget op, men du kan gøre noget præventivt for at undgå, at larverne i første omgang slår sig ned i din have.

Ifølge Peter Ravn, der er seniorforsker i zoologi på Københavns Universitet, er det i starten af juni, gåsebillerne lægger æg.

Det er også her, du skal starte.

Hvis du vil undgå, gåsebillerne æder dit græs, og fuglene derefter ødelægger din plæne, er det i juni, du skal i gang.

Her satte TV 2 Fyn sig for at teste et gammelt trick mod gåsebiller, der netop i starten af juni er meget aktiv i formiddagstimerne, og når solen skinner.