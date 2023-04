Sådan undgår du dødt græs og ødelagt plæne igen i år

Er der eksempelvis over 100 larver på en kvadratmeter, er det knap så godt, og du bør - uden tvivl - læse videre for at få gode råd til, hvordan du redder din græsplæne. Når først larverne har ædt græsrødderne senere på sommeren, er det for sent, og du kan ikke nå at redde græsplænen.

Vand græsplænen - men på det rigtige tidspunkt

Selv om der ikke er noget, du kan gøre nu og her, kan du alligevel forberede dig på, hvad du skal være opmærksom på.

I første omgang skal du holde øje med vejret.

Fyn oplevede sidste sommer historisk tørt og varmt vejr, og det gav optimale betingelser for gåsebillen.

Billerne holder sig fra våde plæner, og når de lægger æg i starten af juni, mindsker man risikoen for igen i år at få mange ubudne gæster i græsset.

- De flyver normalt kun de første 14 dage af juni. Aktiviteten er kraftigst i sol og om formiddagen, siger Hans Peter Ravn.

- De lægger ikke æg, hvor der er fugtigt. Så hvis man sprinkler plænen i sådanne perioder, slipper man, råder han.

Det er altså lige i starten af sommeren, du skal være klar med haveslangen, hvis foråret bliver tørt ligesom sidste år. Marts har dog i år været blandt de vådeste nogensinde.