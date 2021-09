Skal minkavl genopstå? Nu skal udvalg tage afgørende beslutning

Skal det igen være muligt at drive minkhold i Danmark?



Det er det spørgsmål, medlemmerne af Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg tirsdag skal forholde sig til, når de mødes.

Det midlertidige forbud mod minkhold i Danmark står til at udløbe ved årsskiftet. Derfor skal medlemmerne af Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg nu beslutte sig for, om de vil forlænge forbuddet, eller om minkerhvervet skal have lov til at genetableres.