Skoleåbninger giver nye udfordringer

Fjernundervisning for elever op til 6. klasse, er ikke længere nødvendigt fra den 15. april. De fynske skoler må nemlig begynde at undervise de mindre klassetrin på skolerne igen. Men det vil være med forbehold.

- Jeg er spændt på, hvilke tiltag der kommer. Selvfølgelig skal vi i gang med skole, men jeg er spændt på hvordan det bliver, siger Aske Koldegaard, som er lærer ved Skårup skole.

Der er ikke tale om en genåbning af skolerne, men en indslusning af de mindre klasser over en fire ugers periode. Yderligere detaljer er endnu ukendte, og det giver anledning til spørgsmål fra Aske Koldegaard:

- Som Mette Frederiksen selv siger, så bliver det ikke skole, som vi kender det. Er det fulde klasser? Skal alle rende rundt med mundbind?

Nye udfordringer

Ved Broskolen i Årslev er skoleinspektør Flemming Mortensen spændt på detaljerne for genåbningen af skolerne for de mindre klassetrin.

- I vores indskoling har vi lokaler på 75 kvadratmeter, så det gør det nemmere at lave afstand mellem børnene. Fra fjerde klasse er lokalerne mindre, og mulighederne for afstand er mindre. Det bliver bare spændende, hvad afstanden mellem eleverne skal være, fortæller Flemming Mortensen

Ved Broskolen drejer det sig om 300 elever, som skal vende tilbage til undervisningen i skolelokalerne. Derfor ventes der spændt på de nye retningslinier, for afstand kan blive mere end et pladsproblem.

- Vi har personale til én voksen per klasse, så hvis eleverne skal deles ud på flere lokaler, så skal vi se på bemandingen.

Pladsproblemet findes også ved Skårup Skole, hvor man overvejer at tage de udendørs arealer i brug.

- Vi skal være meget ude, og hvordan vi kan lave den gode undervisning udendørs er noget, som vi skal se på sammen, siger Aske Koldegaard og fortsætter:

- Fjernundervisningen var jo en opgave, som vi i lærerteamet fik løst. Så jeg tænker, at vi nok skal få løst det her.

Frygter smitte

Ved delvist at åben op for samfundet igen, kan det også åbne op for større smittefare. Det er også en en ting, som skolerne skal forholde sig til.

- Vi hører fra forældre, som er nervøse for om børnene kan bringe smitte med hjem, fortæller Flemming Mortensen og fortsætter:

- Også personalet er nervøse for smitte, og noget af vores personale er i risikogruppen, og vi ved ikke om de skal fritages for arbejde, eller hvordan vi skal forholde os til det.

Ved Skårup ser man mere lyst på problemet:

- Det er nemmere at passe på sig selv, når man er isoleret derhjemme. Men når regeringen siger, at vi gradvist skal begynde at åbne op igen, så tror jeg også, at det er den rigtige vej at gå, siger Aske Koldegaard.

Dejligt med åbne skoler igen

Både ved Skårup skole og Broskolen i Årslev ses der frem til, at skolerne kan begynde at åbne igen. Det lange fraværd af elever og afsavnet mellem dem kan blive en udfordring.

- Det kan være, som at lukke kvier på græs. Eleverne bliver glade, og det med at opretholde nogle restriktive krav bliver svært, lyder det fra Flemming Mortensen.

- Men det bliver dejligt at vende tilbage og komme ud af isolationen.

Aske Koldegaard glæder sig også til at se sine elever igen, selvom det bliver med afstand.

- Samværet bliver anderledes og det skal jeg vende mig til. Vi skal fortælle eleverne, hvordan det bliver at være i skole sammen i denne periode, forklarer Aske Koldegaard og tilføjer:

- Det er en opgave, som skal løses for især de små klasser. Det kan være svært at forstå, hvorfor man ikke krammer, og gør som vi plejer.