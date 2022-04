Skoleelever fordeles efter forældrenes indkomst - og det møder kritik

Her træder en ny politisk aftale om elevfordelingen på de danske gymnasier nemlig i kraft. Det møder kritik fra blandt andre Mai Mercado (K).

- Det er med til at stække unges gymnasievalg. I stedet for at man kan vælge det gymnasium, man gerne vil gå på, så bliver det forældrenes indkomst, der bliver afgørende for, hvilket gymnasium man i sidste ende ender på, siger det konservative folketingsmedlem.

Den nye aftale er indgået mellem regeringen, Dansk Folkeparti, SF, Radikale, Enhedslisten, Alternativet og Kristendemokraterne, og skal sikre en mere blandet elevsammensætning og modvirke et faldende elevtal på udkantsgymnasierne. Det vil særligt få betydning for de større byer, hvor der er mere end ét gymnasium.

Fordeling efter forældres indkomst

I øjeblikket fordeles gymnasieeleverne efter afstandskriteriet, hvor de, der har kortest afstand til en uddannelse, kommer ind først, men i fremtiden skal fordelingen blandt andet ske ved at kigge på forældrenes indkomst.

I praksis betyder det, at et gymnasium har et vist antal pladser til elever fra henholdsvis lav-, mellem- og højindkomst, der afspejler det område, som gymnasiet ligger i. Hvis der er færre ansøgere i en indkomstgruppe, end gymnasiet har kapacitet til, bliver alle i gruppen optaget, men er der flere ansøgere, så bliver der trukket lod.